https://ria.ru/20230515/religiya-1871991685.html

Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России

Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России - РИА Новости, 15.05.2023

Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России

Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность". РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:09

2023-05-15T19:09

2023-05-15T19:09

религия

религия

в мире

сша

украина

россия

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность". В обзоре положения дел в почти 200 государствах за 2022 год России ставится в упрек гонения на "религиозные общины в пределах и вне ее границ", в том числе в контексте конфликта на Украине. Россия традиционно отвергает обвинения такого рода. На презентации доклада, который провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн, Китай был вновь обвинен в преследованиях мусульман-уйгуров, буддистов Тибета, христиан и приверженцев секты Фалуньгун. Госдепартамент также высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, Мьянме, Саудовской Аравии, Индии и Никарагуа. Перемены к лучшему американская дипломатия приветствовала в Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии и Центральной Африканской Республике.

https://ria.ru/20230425/vatikan-1867426925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, государственный департамент сша, китай