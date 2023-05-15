https://ria.ru/20230515/religiya-1871991685.html
Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России
Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России - РИА Новости, 15.05.2023
Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России
Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
2023-05-15T19:09
религия
религия
в мире
сша
украина
россия
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозных свободах в мире, второй год подряд назвав Россию "страной, вызывающей особую обеспокоенность". В обзоре положения дел в почти 200 государствах за 2022 год России ставится в упрек гонения на "религиозные общины в пределах и вне ее границ", в том числе в контексте конфликта на Украине. Россия традиционно отвергает обвинения такого рода. На презентации доклада, который провели госсекретарь Энтони Блинкен и посол по международным религиозным свободам Рашад Хусейн, Китай был вновь обвинен в преследованиях мусульман-уйгуров, буддистов Тибета, христиан и приверженцев секты Фалуньгун. Госдепартамент также высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, Мьянме, Саудовской Аравии, Индии и Никарагуа. Перемены к лучшему американская дипломатия приветствовала в Бельгии, Бразилии, Канаде, Хорватии и Центральной Африканской Республике.
https://ria.ru/20230425/vatikan-1867426925.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Религия, Религия, В мире, США, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Китай
Госдеп выразил обеспокоенность уровнем религиозных свобод в России
Госдеп назвал Россию страной, вызывающей особую обеспокоенность из-за религиозных гонений