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Ректора вуза в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве
Ректора вуза в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 15.05.2023
Ректора вуза в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве
Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении ректора вуза, которую подозревают в хищении 1,5 миллиона рублей при организации... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:32
2023-05-15T19:32
2023-05-15T19:32
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
мошенничество
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НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении ректора вуза, которую подозревают в хищении 1,5 миллиона рублей при организации курсов переподготовки пенсионеров, сообщило региональное МВД. "Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР во взаимодействии с сотрудниками республиканского УФСБ выявлены и задокументированы шесть фактов мошенничества, совершенные 57-летней ректором одной из образовательных организаций", - говорится в сообщении. Как считают следователи, ректор предоставила в профильные ведомства недостоверные сведения о том, что в возглавляемом ею учреждении 56 граждан предпенсионного возраста прошли курсы переподготовки и повышения квалификации. На основании этих документов вузу были выплачены субсидии на сумму более 1,5 миллиона рублей, которые ректор похитила. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), мошенничество
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Мошенничество
Ректора вуза в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве
В Кабардино-Балкарии следователи заподозрили ректора вуза в хищении 1,5 миллиона рублей