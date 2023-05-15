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В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену
В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену - РИА Новости, 15.05.2023
В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену
По факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:59
2023-05-15T13:59
2023-05-15T14:14
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
украина
здоровье - общество
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."По нашим материалам возбуждены 32 уголовных дела по факту жестокого обращения и пыток российских военнослужащих, попавших в плен на Украине", - говорится в докладе о деятельности Москальковой за 2022 год. Кроме того, из доклада следует, что было оказано содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 82 военнослужащим."В результате совместной работы с Минобороны России, ФСБ России, МИД России, МККК, а также во взаимодействии с украинской стороной удалось освободить и возвратить домой, в Россию 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), сотни российских военнослужащих, находящихся в плену, в защиту которых к нам обращались их родители, жены, дети", - говорится в документе.Помимо прочего, было оказано содействие 6533 эвакуированным гражданам в решении различных правовых и социально-бытовых вопросов.
https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, татьяна москалькова, украина, здоровье - общество, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Украина, Здоровье - Общество, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену
Москалькова: в России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену