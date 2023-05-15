https://ria.ru/20230515/pytki-1871858197.html

В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену

В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену - РИА Новости, 15.05.2023

В России возбудили 32 уголовных дела из-за пыток военных в украинском плену

По факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:59

2023-05-15T13:59

2023-05-15T14:14

специальная военная операция на украине

россия

татьяна москалькова

украина

здоровье - общество

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. По факту пыток российских военнослужащих в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."По нашим материалам возбуждены 32 уголовных дела по факту жестокого обращения и пыток российских военнослужащих, попавших в плен на Украине", - говорится в докладе о деятельности Москальковой за 2022 год. Кроме того, из доклада следует, что было оказано содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 82 военнослужащим."В результате совместной работы с Минобороны России, ФСБ России, МИД России, МККК, а также во взаимодействии с украинской стороной удалось освободить и возвратить домой, в Россию 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), сотни российских военнослужащих, находящихся в плену, в защиту которых к нам обращались их родители, жены, дети", - говорится в документе.Помимо прочего, было оказано содействие 6533 эвакуированным гражданам в решении различных правовых и социально-бытовых вопросов.

https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, татьяна москалькова, украина, здоровье - общество, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр