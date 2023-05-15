https://ria.ru/20230515/pvo-1871966653.html

Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один

Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один - РИА Новости, 15.05.2023

Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:04

2023-05-15T18:04

2023-05-15T18:44

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один, сообщил Sputnik Беларусь.Как заявил Лукашенко, его интересует обстановка вокруг страны и перспективы развития этой обстановки."Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", — сказал Лукашенко, поясняя, какой доклад хочет услышать от военачальников.

https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко