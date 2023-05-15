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Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один - РИА Новости, 15.05.2023
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18:04 15.05.2023 (обновлено: 18:44 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pvo-1871966653.html
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один - РИА Новости, 15.05.2023
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:04
2023-05-15T18:44
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один, сообщил Sputnik Беларусь.Как заявил Лукашенко, его интересует обстановка вокруг страны и перспективы развития этой обстановки."Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", — сказал Лукашенко, поясняя, какой доклад хочет услышать от военачальников.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один

Лукашенко сообщил, что войска ПВО Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗенитно ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Республики Белоруссия
Зенитно ракетный комплекс Бук вооруженных сил Республики Белоруссия - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Зенитно ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Республики Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один, сообщил Sputnik Беларусь.
«

"Он (Лукашенко. — Прим. ред.) отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток. Как доложили президенту, в субботу после инцидентов перевели в степень готовности номер один", — говорится в сообщении Белты.

Как заявил Лукашенко, его интересует обстановка вокруг страны и перспективы развития этой обстановки.
"Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", — сказал Лукашенко, поясняя, какой доклад хочет услышать от военачальников.
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