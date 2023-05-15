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Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один - РИА Новости, 15.05.2023
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:04
2023-05-15T18:04
2023-05-15T18:44
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО доложили, что войска ПВО страны перевели в степень боевой готовности номер один, сообщил Sputnik Беларусь.Как заявил Лукашенко, его интересует обстановка вокруг страны и перспективы развития этой обстановки."Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", — сказал Лукашенко, поясняя, какой доклад хочет услышать от военачальников.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
Лукашенко сообщил, что войска ПВО Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности