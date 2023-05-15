https://ria.ru/20230515/putin-1871808834.html
Путин в понедельник проведет совещание Совбеза
Путин в понедельник проведет совещание Совбеза - РИА Новости, 15.05.2023
Путин в понедельник проведет совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:43
2023-05-15T12:43
2023-05-15T12:43
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Кремле, проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в понедельник проведет совещание Совбеза
Путин в понедельник работает в Кремле, проведет совещание с постоянными членами Совбеза