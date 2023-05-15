https://ria.ru/20230515/puma-1871980519.html

Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma

Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma - РИА Новости, 15.05.2023

Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma

Бундесвер заключил контракт стоимостью более 1 миллиарда евро с двумя крупными оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann на производство 50... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:51

2023-05-15T18:51

2023-05-15T18:51

кристина ламбрехт

бундесвер германии

krauss-maffei wegmann

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бундесвер заключил контракт стоимостью более 1 миллиарда евро с двумя крупными оборонными концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann на производство 50 боевых машин пехоты Puma, сообщил в пятницу Rheinmetall. "Два ведущих производителя военной техники, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, получили заказ на производство еще 50 боевых машин пехоты Puma. С учетом налога на добавленную стоимость, общая стоимость заказа составляет 1,087 миллиарда евро. Из этой суммы 574 миллиона евро получит компания KMW, а 501 миллион евро - Rheinmetall Landsysteme GmbH, которые выступают субподрядчиками в этом проекте," - говорится в заявлении Rheinmetall. Помимо самих боевых машин пехоты, заказ также подразумевает производство комплектов запасных частей и специальных инструментов. Первые поставки в рамках заказа запланированы на декабрь 2025 года, а полностью он будет выполнен в начале 2027 года. Ранее Rheinmetall сообщал, что будут модернизированы более 140 бронированных боевых машин Puma. Год назад бывшая министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что более половины из 350 боевых машин пехоты Puma на вооружении бундесвера находятся не в боевой готовности. В декабре после сообщений о выходе из строя всех 18 принимавших участие в учениях машин Puma она не исключила полного отказа от дальнейших заказов на производство данного типа боевых машин. Однако на прошлой неделе бюджетный комитет бундестага одобрил закупку 50 новых БМП Puma.

https://ria.ru/20230512/rheinmetall-1871351640.html

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кристина ламбрехт, бундесвер германии, krauss-maffei wegmann