Производитель спорттоваров Puma отсудил домен puma.ru у "любителя животных"
В Москве суд встал на сторону производителя спорттоваров Puma по делу о домене puma.ru
Логотип Puma. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску немецкой компании Puma SE, известного производителя спортивной одежды и обуви, запретил зарегистрированной на Сейшелах компании Nalim Development Ltd использовать обозначение puma, тождественное товарным знакам истца, в интернете, в том числе в доменном имени puma.ru, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Сейчас по спорному адресу находится простейшая интернет-страница с подзаголовком "Сайт о пумах". На главной странице размещена скупая справочная информация об этих хищных животных семейства кошачьих и некоторое количество фотографий. Администратор сайта – Nalim Development. Вторым ответчиком в иске немецкой компании, поданном в августе, был указан регистратор доменных имен ООО "Сэйлнэймс", но впоследствии от требований к этой компании истец отказался.
Ранее суд принял обеспечительные меры, запретив регистратору аннулировать доменное имя puma.ru, передавать права администрирования другому лицу за исключением истца и осуществлять смену регистратора до окончания рассмотрения этого спора.
По данным Роспатента, первый словесный товарный знак Puma был зарегистрирован в СССР еще в 1977 году, второй бренд – с изображением силуэта животного – в 1985 году.
Ответчик Nalim Development имеет признаки компании-киберсквоттера. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Nalim Development проходит ответчиком в нескольких делах по искам правообладателей.
Puma SE была основана в Германии в 1948 году, штаб-квартира располагается в городе Херцогенаурахе. Puma занимается выпуском и продажей спортивной одежды, обуви и аксессуаров, поставляет свою продукцию в более чем 120 стран.