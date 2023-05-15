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Производитель спорттоваров Puma отсудил домен puma.ru у "любителя животных" - РИА Новости, 15.05.2023
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16:09 15.05.2023 (обновлено: 16:22 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/puma-1871921865.html
Производитель спорттоваров Puma отсудил домен puma.ru у "любителя животных"
Производитель спорттоваров Puma отсудил домен puma.ru у "любителя животных" - РИА Новости, 15.05.2023
Производитель спорттоваров Puma отсудил домен puma.ru у "любителя животных"
Арбитражный суд Москвы по иску немецкой компании Puma SE, известного производителя спортивной одежды и обуви, запретил зарегистрированной на Сейшелах компании... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:09
2023-05-15T16:22
технологии
москва
германия
ссср
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску немецкой компании Puma SE, известного производителя спортивной одежды и обуви, запретил зарегистрированной на Сейшелах компании Nalim Development Ltd использовать обозначение puma, тождественное товарным знакам истца, в интернете, в том числе в доменном имени puma.ru, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Сейчас по спорному адресу находится простейшая интернет-страница с подзаголовком "Сайт о пумах". На главной странице размещена скупая справочная информация об этих хищных животных семейства кошачьих и некоторое количество фотографий. Администратор сайта – Nalim Development. Вторым ответчиком в иске немецкой компании, поданном в августе, был указан регистратор доменных имен ООО "Сэйлнэймс", но впоследствии от требований к этой компании истец отказался. Ранее суд принял обеспечительные меры, запретив регистратору аннулировать доменное имя puma.ru, передавать права администрирования другому лицу за исключением истца и осуществлять смену регистратора до окончания рассмотрения этого спора. По данным Роспатента, первый словесный товарный знак Puma был зарегистрирован в СССР еще в 1977 году, второй бренд – с изображением силуэта животного – в 1985 году. Ответчик Nalim Development имеет признаки компании-киберсквоттера. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Nalim Development проходит ответчиком в нескольких делах по искам правообладателей. Puma SE была основана в Германии в 1948 году, штаб-квартира располагается в городе Херцогенаурахе. Puma занимается выпуском и продажей спортивной одежды, обуви и аксессуаров, поставляет свою продукцию в более чем 120 стран.
https://ria.ru/20220305/puma-1776839787.html
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москва
германия
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технологии, москва, германия, ссср, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
Технологии, Москва, Германия, СССР, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия
Производитель спорттоваров Puma отсудил домен puma.ru у "любителя животных"

В Москве суд встал на сторону производителя спорттоваров Puma по делу о домене puma.ru

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Puma
Логотип Puma - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Puma. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску немецкой компании Puma SE, известного производителя спортивной одежды и обуви, запретил зарегистрированной на Сейшелах компании Nalim Development Ltd использовать обозначение puma, тождественное товарным знакам истца, в интернете, в том числе в доменном имени puma.ru, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Сейчас по спорному адресу находится простейшая интернет-страница с подзаголовком "Сайт о пумах". На главной странице размещена скупая справочная информация об этих хищных животных семейства кошачьих и некоторое количество фотографий. Администратор сайта – Nalim Development. Вторым ответчиком в иске немецкой компании, поданном в августе, был указан регистратор доменных имен ООО "Сэйлнэймс", но впоследствии от требований к этой компании истец отказался.
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Ранее суд принял обеспечительные меры, запретив регистратору аннулировать доменное имя puma.ru, передавать права администрирования другому лицу за исключением истца и осуществлять смену регистратора до окончания рассмотрения этого спора.
По данным Роспатента, первый словесный товарный знак Puma был зарегистрирован в СССР еще в 1977 году, второй бренд – с изображением силуэта животного – в 1985 году.
Ответчик Nalim Development имеет признаки компании-киберсквоттера. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Nalim Development проходит ответчиком в нескольких делах по искам правообладателей.
Puma SE была основана в Германии в 1948 году, штаб-квартира располагается в городе Херцогенаурахе. Puma занимается выпуском и продажей спортивной одежды, обуви и аксессуаров, поставляет свою продукцию в более чем 120 стран.
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