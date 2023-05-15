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К зданию ВС Пакистана прибыли тысячи проправительственных протестующих - РИА Новости, 15.05.2023
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18:33 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/protestuyuschie-1871976515.html
К зданию ВС Пакистана прибыли тысячи проправительственных протестующих
К зданию ВС Пакистана прибыли тысячи проправительственных протестующих - РИА Новости, 15.05.2023
К зданию ВС Пакистана прибыли тысячи проправительственных протестующих
Тысячи сторонников правящей коалиции Пакистана прибывают к месту проведения митинга возле здания верховного суда страны, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:33
2023-05-15T18:33
пакистан
лахор
исламабад
имран хан
наваз шариф
в мире
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ИСЛАМАБАД, 15 мая – РИА Новости. Тысячи сторонников правящей коалиции Пакистана прибывают к месту проведения митинга возле здания верховного суда страны, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед зданием собрались толпы демонстрантов в ожидании выступления лидеров правительственных партий во главе с президентом "Демократической партии Пакистана" и лидером "Ассамблеи мусульманских улемов" Маулана Фадаль-Рахманом и первым вице-президентом партии "Пакистанская мусульманская лига" Марьям Наваз Шариф. Состоящая из 13 пакистанских партий правительственная коалиция ранее в понедельник объявила о продлении протестной акции возле здания верхнего суда страны, которая была превращена в сидячую забастовку против "преференциального режима" со стороны судебной системы страны по отношению к главе партии "Движение за справедливость" Имрану Хану. Согласно материалу газеты Express Tribune, управленческий комитет приступил к возведению палаток и туалетов. На прошлой неделе в Лахоре и других городах Пакистана вспыхнули погромы и беспорядки после задержания Имрана Хана. По решению верховного суда Хан затем был освобожден под залог. Местные СМИ сообщали, что экс-премьер вместе с женой получил 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег. По сообщениям из Исламабада, жена Хана также отпущена под залог.
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пакистан
лахор
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Акция сторонников правящей коалиции у здания Верховного суда Пакистана
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пакистан, лахор, исламабад, имран хан, наваз шариф, в мире
Пакистан, Лахор, Исламабад, Имран Хан, Наваз Шариф, В мире
К зданию ВС Пакистана прибыли тысячи проправительственных протестующих

К зданию верховного суда Пакистана прибыли тысячи проправительственных протестующих

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ИСЛАМАБАД, 15 мая – РИА Новости. Тысячи сторонников правящей коалиции Пакистана прибывают к месту проведения митинга возле здания верховного суда страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
Перед зданием собрались толпы демонстрантов в ожидании выступления лидеров правительственных партий во главе с президентом "Демократической партии Пакистана" и лидером "Ассамблеи мусульманских улемов" Маулана Фадаль-Рахманом и первым вице-президентом партии "Пакистанская мусульманская лига" Марьям Наваз Шариф.
Состоящая из 13 пакистанских партий правительственная коалиция ранее в понедельник объявила о продлении протестной акции возле здания верхнего суда страны, которая была превращена в сидячую забастовку против "преференциального режима" со стороны судебной системы страны по отношению к главе партии "Движение за справедливость" Имрану Хану. Согласно материалу газеты Express Tribune, управленческий комитет приступил к возведению палаток и туалетов.
На прошлой неделе в Лахоре и других городах Пакистана вспыхнули погромы и беспорядки после задержания Имрана Хана. По решению верховного суда Хан затем был освобожден под залог.
Местные СМИ сообщали, что экс-премьер вместе с женой получил 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег. По сообщениям из Исламабада, жена Хана также отпущена под залог.
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