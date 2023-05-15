https://ria.ru/20230515/protest-1871998879.html

Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции

Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции - РИА Новости, 15.05.2023

Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции

Протестующие дважды прервали доклад министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман на конференции по национальному консерватизму, сообщил телеканал Sky РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:31

2023-05-15T19:31

2023-05-15T19:31

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великобритания

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Протестующие дважды прервали доклад министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман на конференции по национальному консерватизму, сообщил телеканал Sky News. "Когда она (министр - ред.) начала давать определение консерватизму, два человека поднялись с мест и прокричали про миграцию - спорную тему даже в самой консервативной партии," - говорится на сайте телеканала. Мужчина, первым прервавший речь министра, назвался членом движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). "Еще кто-нибудь?" - спросила Браверман после того, как мужчину вывели из зала заседания. За ним последовала женщина, также попытавшаяся сорвать выступление министра. После инцидента Браверман продолжила речь и рассказала о том, как ее иммигрантской семье "безмерно повезло" обосноваться в Великобритании, а также о своем желании стать частью "безопасного и процветающего общества", приводит слова министра портал. По ее мнению, именно консерватизм делает это желание возможным. Ранее на заседании другой участник Extinction Rebellion прервал выступление Джейкоба Рис-Могга. Мужчина подошел к микрофону во время речи политика и обвинил его в фашизме. Вскоре его вывели из помещения под неодобрительные возгласы и смех. Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") - социально-политическое движение, которое использует методы ненасильственной борьбы для выступления против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологической катастрофы. Экоактивисты устраивают протестные акции по всему миру.

https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html

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