Рейтинг@Mail.ru
Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/protest-1871998879.html
Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции
Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции - РИА Новости, 15.05.2023
Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции
Протестующие дважды прервали доклад министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман на конференции по национальному консерватизму, сообщил телеканал Sky РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:31
2023-05-15T19:31
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871996415_67:491:2834:2048_1920x0_80_0_0_45e117df1c48255c8fa74d9f0d932a46.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Протестующие дважды прервали доклад министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман на конференции по национальному консерватизму, сообщил телеканал Sky News. "Когда она (министр - ред.) начала давать определение консерватизму, два человека поднялись с мест и прокричали про миграцию - спорную тему даже в самой консервативной партии," - говорится на сайте телеканала. Мужчина, первым прервавший речь министра, назвался членом движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). "Еще кто-нибудь?" - спросила Браверман после того, как мужчину вывели из зала заседания. За ним последовала женщина, также попытавшаяся сорвать выступление министра. После инцидента Браверман продолжила речь и рассказала о том, как ее иммигрантской семье "безмерно повезло" обосноваться в Великобритании, а также о своем желании стать частью "безопасного и процветающего общества", приводит слова министра портал. По ее мнению, именно консерватизм делает это желание возможным. Ранее на заседании другой участник Extinction Rebellion прервал выступление Джейкоба Рис-Могга. Мужчина подошел к микрофону во время речи политика и обвинил его в фашизме. Вскоре его вывели из помещения под неодобрительные возгласы и смех. Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") - социально-политическое движение, которое использует методы ненасильственной борьбы для выступления против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологической катастрофы. Экоактивисты устраивают протестные акции по всему миру.
https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html
https://ria.ru/20220609/protest-1794137873.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871996415_419:518:2459:2048_1920x0_80_0_0_b5c0367a74a76ae7c710a4dc458c13d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции

Протестующие дважды прервали доклад главы МВД Британии Браверман во время конференции

© AP Photo / Matt DunhamСуэлла Браверман
Суэлла Браверман - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Суэлла Браверман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Протестующие дважды прервали доклад министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман на конференции по национальному консерватизму, сообщил телеканал Sky News.
"Когда она (министр - ред.) начала давать определение консерватизму, два человека поднялись с мест и прокричали про миграцию - спорную тему даже в самой консервативной партии," - говорится на сайте телеканала.
Где французская демократия?. Выкрики из зала сорвали выступление Макрона в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
11 апреля, 18:39
Мужчина, первым прервавший речь министра, назвался членом движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").
"Еще кто-нибудь?" - спросила Браверман после того, как мужчину вывели из зала заседания. За ним последовала женщина, также попытавшаяся сорвать выступление министра.
После инцидента Браверман продолжила речь и рассказала о том, как ее иммигрантской семье "безмерно повезло" обосноваться в Великобритании, а также о своем желании стать частью "безопасного и процветающего общества", приводит слова министра портал. По ее мнению, именно консерватизм делает это желание возможным.
Ранее на заседании другой участник Extinction Rebellion прервал выступление Джейкоба Рис-Могга. Мужчина подошел к микрофону во время речи политика и обвинил его в фашизме. Вскоре его вывели из помещения под неодобрительные возгласы и смех.
Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") - социально-политическое движение, которое использует методы ненасильственной борьбы для выступления против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологической катастрофы. Экоактивисты устраивают протестные акции по всему миру.
Президент США Джо Байден выступает на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. 8 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк
9 июня 2022, 05:10
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала