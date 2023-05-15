https://ria.ru/20230515/protest-1871926885.html

В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие

В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие - РИА Новости, 15.05.2023

В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие

Порядка 150 протестующих собрались в понедельник около железнодорожного вокзала Версаля, где пройдет инвестиционный форум Choose France при участии президента... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:23

2023-05-15T16:23

2023-05-15T16:23

в мире

франция

версаль

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Порядка 150 протестующих собрались в понедельник около железнодорожного вокзала Версаля, где пройдет инвестиционный форум Choose France при участии президента Франции Эммануэля Макрона, передает телеканал BFMTV. Согласно телеканалу, порядка 150-200 человек собрались у вокзала по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Они несут флаги профсоюза, жгут фаеры, взрывают петарды и создают шум, стуча ложками по кастрюлям. Позже манифестанты двинулись по улицам города в направлении префектуры департамента Ивелин. Однако им не удастся подойти к Версальскому дворцу, где будет проходить мероприятие, ближе, чем на 500 метров – таков периметр полицейского оцепления вокруг здания. Отмечается, что в преддверии мероприятия охрана в городе была значительно усилена. В небе дежурят вертолет и полицейские дроны, снабженные камерами видеонаблюдения. На улицах небольшого городка работают порядка 500 полицейских. На инвестиционный форум Choose France съедутся порядка 200 представителей бизнеса, инвесторы и руководители крупных компаний. Ранее в понедельник Макрон сообщил, что объем инвестиций, заявленных на форуме, составит рекордные 13 миллиардов евро. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями. После принятия пенсионной реформы все визиты президента и французских министров сопровождаются протестами и "маршами пустых кастрюль". Следующая акция протеста назначена профсоюзами на 6 июня.

https://ria.ru/20230504/makron-1869669189.html

https://ria.ru/20230512/frantsiya-1871299334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, версаль, эммануэль макрон