Рейтинг@Mail.ru
В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/protest-1871926885.html
В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие
В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие - РИА Новости, 15.05.2023
В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие
Порядка 150 протестующих собрались в понедельник около железнодорожного вокзала Версаля, где пройдет инвестиционный форум Choose France при участии президента... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:23
2023-05-15T16:23
в мире
франция
версаль
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Порядка 150 протестующих собрались в понедельник около железнодорожного вокзала Версаля, где пройдет инвестиционный форум Choose France при участии президента Франции Эммануэля Макрона, передает телеканал BFMTV. Согласно телеканалу, порядка 150-200 человек собрались у вокзала по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Они несут флаги профсоюза, жгут фаеры, взрывают петарды и создают шум, стуча ложками по кастрюлям. Позже манифестанты двинулись по улицам города в направлении префектуры департамента Ивелин. Однако им не удастся подойти к Версальскому дворцу, где будет проходить мероприятие, ближе, чем на 500 метров – таков периметр полицейского оцепления вокруг здания. Отмечается, что в преддверии мероприятия охрана в городе была значительно усилена. В небе дежурят вертолет и полицейские дроны, снабженные камерами видеонаблюдения. На улицах небольшого городка работают порядка 500 полицейских. На инвестиционный форум Choose France съедутся порядка 200 представителей бизнеса, инвесторы и руководители крупных компаний. Ранее в понедельник Макрон сообщил, что объем инвестиций, заявленных на форуме, составит рекордные 13 миллиардов евро. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями. После принятия пенсионной реформы все визиты президента и французских министров сопровождаются протестами и "маршами пустых кастрюль". Следующая акция протеста назначена профсоюзами на 6 июня.
https://ria.ru/20230504/makron-1869669189.html
https://ria.ru/20230512/frantsiya-1871299334.html
франция
версаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, версаль, эммануэль макрон
В мире, Франция, Версаль, Эммануэль Макрон
В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались протестующие

В Версале, где пройдет форум с участием Макрона, собрались около 150 протестующих

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Порядка 150 протестующих собрались в понедельник около железнодорожного вокзала Версаля, где пройдет инвестиционный форум Choose France при участии президента Франции Эммануэля Макрона, передает телеканал BFMTV.
Согласно телеканалу, порядка 150-200 человек собрались у вокзала по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Они несут флаги профсоюза, жгут фаеры, взрывают петарды и создают шум, стуча ложками по кастрюлям.
Манифестанты перекрывают железнодорожные пути в знак протеста против визита президента Франции Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Во Франции манифестанты перекрыли ж/д пути, протестуя против визита Макрона
4 мая, 14:26
Позже манифестанты двинулись по улицам города в направлении префектуры департамента Ивелин. Однако им не удастся подойти к Версальскому дворцу, где будет проходить мероприятие, ближе, чем на 500 метров – таков периметр полицейского оцепления вокруг здания.
Отмечается, что в преддверии мероприятия охрана в городе была значительно усилена. В небе дежурят вертолет и полицейские дроны, снабженные камерами видеонаблюдения. На улицах небольшого городка работают порядка 500 полицейских.
На инвестиционный форум Choose France съедутся порядка 200 представителей бизнеса, инвесторы и руководители крупных компаний. Ранее в понедельник Макрон сообщил, что объем инвестиций, заявленных на форуме, составит рекордные 13 миллиардов евро.
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями. После принятия пенсионной реформы все визиты президента и французских министров сопровождаются протестами и "маршами пустых кастрюль".
Следующая акция протеста назначена профсоюзами на 6 июня.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль
12 мая, 14:05
 
В миреФранцияВерсальЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала