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Активисты "Шор" собрались у КС, протестуя против возможного запрета партии - РИА Новости, 15.05.2023
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13:46 15.05.2023 (обновлено: 13:54 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/protest-1871847365.html
Активисты "Шор" собрались у КС, протестуя против возможного запрета партии
Активисты "Шор" собрались у КС, протестуя против возможного запрета партии - РИА Новости, 15.05.2023
Активисты "Шор" собрались у КС, протестуя против возможного запрета партии
Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:46
2023-05-15T13:54
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
псрм
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы, передает корреспондент РИА Новости. В минувшую среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор. Акция сторонников партии "Шор" проходит под лозунгом "защиты демократии". С собой протестующие принесли флаги Молдавии, участники пикета скандируют: "Долой диктатуру". Протестующие заполнили улицу возле здания КС, а также часть прилегающего к ней центрального кишиневского бульвара Штефан чел Маре. "Я призываю вас не торопиться с закрытием такой партии, а позволить ей представить все доказательства того невиновности. Члены партии "Шор" - это те, кто подвергся насилию и нападениям со стороны представителей правительства, МВД, полиции и других силовых структур, что можно доказать, но нам не позволяют", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, выступая на заседании суда и обращаясь к членам КС. В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты партии представили несколько видеоматериалов, которые доказывают, что деятельность формирования не противоречит законодательству Молдавии, что акции протеста, организованные этой партией, были мирными и не было подстрекательства к насилию. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html
https://ria.ru/20230515/sng-1871802882.html
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Акция сторонников партии "Шор" у Конституционного суда Молдавии
Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы.
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, псрм
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, ПСРМ
Активисты "Шор" собрались у КС, протестуя против возможного запрета партии

Активисты "Шор" собрались у здания КС, рассматривающего вопрос о возможном запрете партии

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В минувшую среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор.
Акция сторонников партии "Шор" проходит под лозунгом "защиты демократии". С собой протестующие принесли флаги Молдавии, участники пикета скандируют: "Долой диктатуру". Протестующие заполнили улицу возле здания КС, а также часть прилегающего к ней центрального кишиневского бульвара Штефан чел Маре.
"Я призываю вас не торопиться с закрытием такой партии, а позволить ей представить все доказательства того невиновности. Члены партии "Шор" - это те, кто подвергся насилию и нападениям со стороны представителей правительства, МВД, полиции и других силовых структур, что можно доказать, но нам не позволяют", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, выступая на заседании суда и обращаясь к членам КС.
В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты партии представили несколько видеоматериалов, которые доказывают, что деятельность формирования не противоречит законодательству Молдавии, что акции протеста, организованные этой партией, были мирными и не было подстрекательства к насилию.
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Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
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