Активисты "Шор" собрались у КС, протестуя против возможного запрета партии
Активисты "Шор" собрались у здания КС, рассматривающего вопрос о возможном запрете партии
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В минувшую среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор.
Акция сторонников партии "Шор" проходит под лозунгом "защиты демократии". С собой протестующие принесли флаги Молдавии, участники пикета скандируют: "Долой диктатуру". Протестующие заполнили улицу возле здания КС, а также часть прилегающего к ней центрального кишиневского бульвара Штефан чел Маре.
"Я призываю вас не торопиться с закрытием такой партии, а позволить ей представить все доказательства того невиновности. Члены партии "Шор" - это те, кто подвергся насилию и нападениям со стороны представителей правительства, МВД, полиции и других силовых структур, что можно доказать, но нам не позволяют", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, выступая на заседании суда и обращаясь к членам КС.
В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты партии представили несколько видеоматериалов, которые доказывают, что деятельность формирования не противоречит законодательству Молдавии, что акции протеста, организованные этой партией, были мирными и не было подстрекательства к насилию.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".