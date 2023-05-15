https://ria.ru/20230515/programma-1871860646.html

Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки

Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки - РИА Новости, 15.05.2023

Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки

В Москве впервые стартует цикл общегородских лекций психологов для столичных одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, такие лекции помогут поддержать выпускников перед... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:03

2023-05-15T14:03

2023-05-15T14:03

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Москве впервые стартует цикл общегородских лекций психологов для столичных одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, такие лекции помогут поддержать выпускников перед экзаменами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра отметила, что через 11 дней 68 тысяч столичных одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ. Она сообщила, что на лекции пригласили популярных у подростков блогеров, артистов и шоуменов. Также она подчеркнула, что ранее в этом году уже создали специальный контент от психологов для "Московской электронной школы". Важность проекта для выпускников отметил ректор НИУ ВШЭ, председатель Московского городского регионального отделения Российского общества "Знание" Никита Анисимов.В пресс-службе столичного комплекса социального развития отметили, что в понедельник на площадке Известия HALL в 17.00 начнется первая из четырех лекций. Ее проведет Михаил Лабковский - психолог с 40-летним стажем, а ведущим станет популярный блогер Артем Пименов. Они поговорят о том, как быть счастливым, получать удовольствие от жизни и находить душевное равновесие в любых ситуациях. Добавляется, что персональное приглашение на лекции было отправлено каждому московскому одиннадцатикласснику. Участие для детей бесплатное, однако количество мест на площадках ограниченно. "Следующая встреча запланирована на 21 мая. В 14.00 в амфитеатре в парке "Зарядье" нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях и даст рекомендации, как справиться с этим состоянием", - рассказали в пресс-службе. Добавляется, что завершится цикл 4 июня в 14.00 в амфитеатре в парке "Зарядье" лекцией Ларисы Сурковой, практикующего психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера.

https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html

https://ria.ru/20230503/lektsii-1869428294.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, анастасия ракова