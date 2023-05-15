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Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки - РИА Новости, 15.05.2023
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14:03 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/programma-1871860646.html
Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки
Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки - РИА Новости, 15.05.2023
Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки
В Москве впервые стартует цикл общегородских лекций психологов для столичных одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, такие лекции помогут поддержать выпускников перед... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:03
2023-05-15T14:03
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Москве впервые стартует цикл общегородских лекций психологов для столичных одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, такие лекции помогут поддержать выпускников перед экзаменами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра отметила, что через 11 дней 68 тысяч столичных одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ. Она сообщила, что на лекции пригласили популярных у подростков блогеров, артистов и шоуменов. Также она подчеркнула, что ранее в этом году уже создали специальный контент от психологов для "Московской электронной школы". Важность проекта для выпускников отметил ректор НИУ ВШЭ, председатель Московского городского регионального отделения Российского общества "Знание" Никита Анисимов.В пресс-службе столичного комплекса социального развития отметили, что в понедельник на площадке Известия HALL в 17.00 начнется первая из четырех лекций. Ее проведет Михаил Лабковский - психолог с 40-летним стажем, а ведущим станет популярный блогер Артем Пименов. Они поговорят о том, как быть счастливым, получать удовольствие от жизни и находить душевное равновесие в любых ситуациях. Добавляется, что персональное приглашение на лекции было отправлено каждому московскому одиннадцатикласснику. Участие для детей бесплатное, однако количество мест на площадках ограниченно. "Следующая встреча запланирована на 21 мая. В 14.00 в амфитеатре в парке "Зарядье" нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях и даст рекомендации, как справиться с этим состоянием", - рассказали в пресс-службе. Добавляется, что завершится цикл 4 июня в 14.00 в амфитеатре в парке "Зарядье" лекцией Ларисы Сурковой, практикующего психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера.
https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова

Москва и общество "Знание" запустят программу психологической подготовки

© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития МосквыЗаммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития Москвы
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Москве впервые стартует цикл общегородских лекций психологов для столичных одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, такие лекции помогут поддержать выпускников перед экзаменами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра отметила, что через 11 дней 68 тысяч столичных одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ.
«
"В этом году мы дали детям много новых возможностей для подготовки, однако знания на экзамене - не единственный фактор успеха. Поэтому мы запустили уникальную программу психологической подготовки московских выпускников перед сдачей ЕГЭ...Об организации такой поддержки нас просили сами ребята…Сегодня совместно с московским отделением всероссийского общества "Знание" мы запускаем ключевой элемент этой программы - цикл лекций известных психологов. Это первый в своем роде формат", - рассказала Ракова.
Она сообщила, что на лекции пригласили популярных у подростков блогеров, артистов и шоуменов. Также она подчеркнула, что ранее в этом году уже создали специальный контент от психологов для "Московской электронной школы".
Важность проекта для выпускников отметил ректор НИУ ВШЭ, председатель Московского городского регионального отделения Российского общества "Знание" Никита Анисимов.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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"Мы сразу увидели полезность и своевременность московской инициативы по организации лектория для психологической поддержки школьников перед сдачей ими ЕГЭ и с удовольствием приняли в нем участие. На мой взгляд, этот опыт должен быть масштабирован и на другие регионы, чтобы российские учащиеся могли пережить этот непростой для себя период без ущерба для своего ментального здоровья. Российское общество "Знание", со своей стороны, готово продолжать оказывать проекту любое содействие везде, где мы представлены", — сказал Анисимов.
В пресс-службе столичного комплекса социального развития отметили, что в понедельник на площадке Известия HALL в 17.00 начнется первая из четырех лекций. Ее проведет Михаил Лабковский - психолог с 40-летним стажем, а ведущим станет популярный блогер Артем Пименов. Они поговорят о том, как быть счастливым, получать удовольствие от жизни и находить душевное равновесие в любых ситуациях.
Добавляется, что персональное приглашение на лекции было отправлено каждому московскому одиннадцатикласснику. Участие для детей бесплатное, однако количество мест на площадках ограниченно.
"Следующая встреча запланирована на 21 мая. В 14.00 в амфитеатре в парке "Зарядье" нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях и даст рекомендации, как справиться с этим состоянием", - рассказали в пресс-службе.
Добавляется, что завершится цикл 4 июня в 14.00 в амфитеатре в парке "Зарядье" лекцией Ларисы Сурковой, практикующего психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ
3 мая, 15:19
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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