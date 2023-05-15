https://ria.ru/20230515/proforientatsiya-1871788284.html

В НГПУ реализован профориентационный проект

В НГПУ реализован профориентационный проект - РИА Новости, 15.05.2023

В НГПУ реализован профориентационный проект

Проектом "Триатлон педагогический компетенций" цикла профориентационных встреч "Включатель" в Новосибирском государственном педагогическом университете... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:47

2023-05-15T11:47

2023-05-15T11:48

год педагога и наставника

общество

новосибирск

новосибирский государственный педагогический университет

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Проектом "Триатлон педагогический компетенций" цикла профориентационных встреч "Включатель" в Новосибирском государственном педагогическом университете завершают учебный год старшеклассники из профильных психолого-педагогических классов, сообщили в пресс-центре НГПУ."Одна из главных задач системы образования – это педагогические кадры, которые будут готовы динамично отвечать на вызовы времени в своей ежедневной работе. Педагогические кадры – вопрос на перспективу, подготовка смены. Профильные психолого-педагогические классы – это работающая модель построения системы профессиональной ориентации и содействия профессиональному самоопределению обучающихся", – подчеркнула в ходе состоявшегося накануне всероссийского совещания "Профильные психолого-педагогические классы как условие развития системы подготовки педагогических кадров в Российской Федерации", заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.В университете для ребят из психолого-педагогических классов в текущем учебном году разработаны и проведены спецпроекты: "Азбука психологии", "Основы психологической грамотности", "Университетские каникулы" и "Включатель". Со старшеклассниками работают сильнейшие педагоги университета, ребята углубленно изучают такие дисциплины как педагогика и психология"На протяжении нескольких лет НГПУ сопровождает работу психолого-педагогических классов. По сути, еще обучаясь в школе, старшеклассники погружаются в университетскую среду, имеют возможность углубленно изучать отдельные предметы, психологию и педагогику, проходят раннюю профориентацию, развивают коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, готовятся к ЕГЭ и профильным олимпиадам разного уровня", – отмечает ректор ФГБОУ ВО "НГПУ" Алексей Дмитриевич Герасев.Финальным аккордом стал "Триатлон педагогических компетенций", в ходе которых старшеклассникам предстояло пройти конкурсные испытания, требующие командной работы, креативности, концентрации и нестандартных решений. Впервые за годы учебы школьникам предстояло попробовать себя в роли наставников для студентов и в итоге стать частью предпрофессионального сообщества вуза."Подводя предварительные итоги учебного года по сопровождению работы профильных психолого-педагогических классов региона, мы можем говорить о том, что успешно апробирован новый современный формат работы со школьниками по профессиональному самоопределению. Внедрена интересная для детей форма популяризации современных педагогических профессий, сформировано сообщество обучающихся педагогических классов под наставничеством студентов НГПУ, выделены топ-5 сильнейших педагогических классов Новосибирской области", - отмечает модератор проекта "Триатлон педагогических компетенций", представитель Совета учителей-блогеров, эксперт Всероссийских профессиональных конкурсов "Флагманы образования" и "Лига вожатых" Елена Богданова."Изначально было сложно понять, что требуется от нас в рамках занятий в университете. Но в середине 11 класса, после одной из конференций в вузе, я поняла, что педагогика – это мое, и приняла решение поступать в Институт истории, гуманитарного и социального образования НГПУ. Тогда лекции, мастер-классы и нетворкинги составили единую картину, и сейчас я прицельно готовлюсь к поступлению в педагогический вуз", – говорит ученица психолого-педагогического класса средней общеобразовательной школы № 128 г. Новосибирска Виктория Губина.Для поддержки выпускников психолого-педагогических классов внедрена система учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы. Учащиеся, показавшие хорошие результаты по итогам ключевых проектов года, таких как "Триатлон педагогических компетенций" и др., получат преимущество при поступлении на обучение по программам подготовки педагогических кадров."Триатлон педагогических компетенций" – формат подведения итогов марафона "Включатель" - цикла профориентационных встреч с обучающимися педагогических классов Новосибирской области, осуществляемый командой ФГБОУ ВО "НГПУ" для содействия в профессиональной ориентации старшеклассников, разработки и создания современного формата популяризации педагогических профессий.Масштабный федеральный проект стартовал в 2021 году, согласно дорожной карте в 2023 году в субъектах страны планируется создать не менее 3500 классов, в 2024 году – не менее 5000 классов. В настоящий момент в Новосибирской области созданы и действуют порядка 70 профильных психолого-педагогических классов, сопровождением их работы занимается Новосибирский государственный педагогический университет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирск, новосибирский государственный педагогический университет, социальный навигатор, сн_образование