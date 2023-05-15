https://ria.ru/20230515/proekt-1871975636.html
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник
Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:31
2023-05-15T18:31
2023-05-15T18:31
общество
россия
дмитрий кобылкин
сардана авксентьева
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809823543_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_fdf6f02950556c79ecd318d198c214b1.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ правом определения порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ. "В повестку также включены… Об обращении с бродячими животными", - сообщил источник в ГД. Законопроект был внесен в ГД 12 апреля. Инициаторами законопроекта в том числе стали глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Георгий Арапов. Согласно отзыву правительства, размещенному в думской электронной базе, правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах. Как отмечают авторы законопроекта, принятие решения по вопросу обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта РФ, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Также отмечается, что такие решения будут приниматься с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам законопроект устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов госвласти субъектов РФ.
https://ria.ru/20230515/proekt-1871969745.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809823543_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f8dd94eb682be087a5a06523e3ba466e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий кобылкин, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Кобылкин, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник
Госдума 16 мая рассмотрит проект об обращении с бездомными животными
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ правом определения порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ.
"В повестку также включены… Об обращении с бродячими животными", - сообщил источник в ГД.
Законопроект был внесен в ГД 12 апреля. Инициаторами законопроекта в том числе стали глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин
, депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева
и Георгий Арапов.
Согласно отзыву правительства, размещенному в думской электронной базе, правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах.
Как отмечают авторы законопроекта, принятие решения по вопросу обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта РФ, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Также отмечается, что такие решения будут приниматься с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам законопроект устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов госвласти субъектов РФ.
Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию