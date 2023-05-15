https://ria.ru/20230515/proekt-1871975636.html

ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник

ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023

ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник

Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:31

2023-05-15T18:31

2023-05-15T18:31

общество

россия

дмитрий кобылкин

сардана авксентьева

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ правом определения порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ. "В повестку также включены… Об обращении с бродячими животными", - сообщил источник в ГД. Законопроект был внесен в ГД 12 апреля. Инициаторами законопроекта в том числе стали глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Георгий Арапов. Согласно отзыву правительства, размещенному в думской электронной базе, правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах. Как отмечают авторы законопроекта, принятие решения по вопросу обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта РФ, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Также отмечается, что такие решения будут приниматься с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам законопроект устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов госвласти субъектов РФ.

https://ria.ru/20230515/proekt-1871969745.html

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общество, россия, дмитрий кобылкин, сардана авксентьева, госдума рф