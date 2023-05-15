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ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023
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18:31 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/proekt-1871975636.html
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2023
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник
Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:31
2023-05-15T18:31
общество
россия
дмитрий кобылкин
сардана авксентьева
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ правом определения порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ. "В повестку также включены… Об обращении с бродячими животными", - сообщил источник в ГД. Законопроект был внесен в ГД 12 апреля. Инициаторами законопроекта в том числе стали глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Георгий Арапов. Согласно отзыву правительства, размещенному в думской электронной базе, правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах. Как отмечают авторы законопроекта, принятие решения по вопросу обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта РФ, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Также отмечается, что такие решения будут приниматься с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам законопроект устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов госвласти субъектов РФ.
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общество, россия, дмитрий кобылкин, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Кобылкин, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
ГД рассмотрит проект об обращении с бездомными животными, сообщил источник

Госдума 16 мая рассмотрит проект об обращении с бездомными животными

© Pexels/Aleksandr NadyojinБездомный кот
Бездомный кот
© Pexels/Aleksandr Nadyojin
Бездомный кот. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ правом определения порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ.
"В повестку также включены… Об обращении с бродячими животными", - сообщил источник в ГД.
Законопроект был внесен в ГД 12 апреля. Инициаторами законопроекта в том числе стали глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Георгий Арапов.
Согласно отзыву правительства, размещенному в думской электронной базе, правительство поддержало данный законопроект, объяснив необходимость мер тем, что сложилась неблагоприятная обстановка в некоторых регионах.
Как отмечают авторы законопроекта, принятие решения по вопросу обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта РФ, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Также отмечается, что такие решения будут приниматься с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам законопроект устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов госвласти субъектов РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию
Вчера, 18:15
 
ОбществоРоссияДмитрий КобылкинСардана АвксентьеваГосдума РФ
 
 
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