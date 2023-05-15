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Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/prizyv-1871921403.html
Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС
Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 15.05.2023
Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал абсурдом призыв Франции к российской стороне уйти с Запорожской АЭС. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:08
2023-05-15T16:08
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир рогов
запорожская аэс
эммануэль макрон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал абсурдом призыв Франции к российской стороне уйти с Запорожской АЭС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли совместную декларацию, в которой призвали Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию. "Подобные заявления – полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Если Макрон так любит Зеленского, то пусть отдаст ему все АЭС на территории Франции, а не покушается на чужую собственность", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, ни Макрон, ни Зеленский не имеют права ничего требовать от России и тем более говорить с ней языком ультиматумов. "Это заявление делают люди, один из которых на протяжении долгих лет воюет с собственным нардом, а у другого массовые беспорядки на улицах городов. Вернуть АЭС под контроль Зеленского - это равносильно тому, что отдать ее в руки террористам. Россия этого не допустит", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html
https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html
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россия, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, эммануэль макрон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Эммануэль Макрон, В мире
Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС

Рогов назвал абсурдом призыв Макрона и Зеленского к России покинуть Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Фалин | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал абсурдом призыв Франции к российской стороне уйти с Запорожской АЭС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли совместную декларацию, в которой призвали Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Киев сохраняет планы захвата Запорожской АЭС, заявил Рогов
13 мая, 11:22
"Подобные заявления – полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Если Макрон так любит Зеленского, то пусть отдаст ему все АЭС на территории Франции, а не покушается на чужую собственность", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, ни Макрон, ни Зеленский не имеют права ничего требовать от России и тем более говорить с ней языком ультиматумов.
"Это заявление делают люди, один из которых на протяжении долгих лет воюет с собственным нардом, а у другого массовые беспорядки на улицах городов. Вернуть АЭС под контроль Зеленского - это равносильно тому, что отдать ее в руки террористам. Россия этого не допустит", - сказал Рогов.
Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС
22 апреля, 15:01
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговЗапорожская АЭСЭммануэль МакронВ мире
 
 
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