https://ria.ru/20230515/prizyv-1871921403.html

Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС

Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 15.05.2023

Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал абсурдом призыв Франции к российской стороне уйти с Запорожской АЭС. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:08

2023-05-15T16:08

2023-05-15T16:08

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

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запорожская аэс

эммануэль макрон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал абсурдом призыв Франции к российской стороне уйти с Запорожской АЭС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли совместную декларацию, в которой призвали Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию. "Подобные заявления – полная ахинея и абсурд. Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Если Макрон так любит Зеленского, то пусть отдаст ему все АЭС на территории Франции, а не покушается на чужую собственность", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, ни Макрон, ни Зеленский не имеют права ничего требовать от России и тем более говорить с ней языком ультиматумов. "Это заявление делают люди, один из которых на протяжении долгих лет воюет с собственным нардом, а у другого массовые беспорядки на улицах городов. Вернуть АЭС под контроль Зеленского - это равносильно тому, что отдать ее в руки террористам. Россия этого не допустит", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html

https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html

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