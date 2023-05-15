https://ria.ru/20230515/prilepin-1872000433.html

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя - РИА Новости, 15.05.2023

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя

Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:38

2023-05-15T19:38

2023-05-15T19:38

культура

захар прилепин

россия

общество

культура

подрыв автомобиля захара прилепина

справедливая россия

нижегородская область

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, продолжают консультации о дальнейшей тактике лечения, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — рассказали в пресс-службе. Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

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нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

захар прилепин, россия, общество, культура, подрыв автомобиля захара прилепина, справедливая россия, нижегородская область