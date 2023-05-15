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Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя - РИА Новости, 15.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:38 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/prilepin-1872000433.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя - РИА Новости, 15.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя
Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:38
2023-05-15T19:38
культура
захар прилепин
россия
общество
культура
подрыв автомобиля захара прилепина
справедливая россия
нижегородская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, продолжают консультации о дальнейшей тактике лечения, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — рассказали в пресс-службе. Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
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захар прилепин, россия, общество, культура, подрыв автомобиля захара прилепина, справедливая россия, нижегородская область
Культура, Захар Прилепин, Россия, Общество, Культура, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Справедливая Россия, Нижегородская область
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя

Пресс-служба Прилепина: состояние писателя стабильное, идут консультации с врачами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, продолжают консультации о дальнейшей тактике лечения, сообщили в пресс-службе Прилепина.
"Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — рассказали в пресс-службе.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Захар Прилепин рассказал о своих планах
14 мая, 10:23
Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
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КультураЗахар ПрилепинРоссияОбществоКультураПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаСправедливая РоссияНижегородская область
 
 
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