https://ria.ru/20230515/prilepin-1872000433.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя - РИА Новости, 15.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя
Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:38
2023-05-15T19:38
2023-05-15T19:38
культура
захар прилепин
россия
общество
культура
подрыв автомобиля захара прилепина
справедливая россия
нижегородская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, продолжают консультации о дальнейшей тактике лечения, сообщили в пресс-службе Прилепина. "Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — рассказали в пресс-службе. Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, россия, общество, культура, подрыв автомобиля захара прилепина, справедливая россия, нижегородская область
Культура, Захар Прилепин, Россия, Общество, Культура, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Справедливая Россия, Нижегородская область
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии здоровья писателя
Пресс-служба Прилепина: состояние писателя стабильное, идут консультации с врачами
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, врачи осуществляют весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, продолжают консультации о дальнейшей тактике лечения, сообщили в пресс-службе Прилепина.
"Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — рассказали в пресс-службе.
Захар Прилепин рассказал о своих планах
Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области
. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии
, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
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