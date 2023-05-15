Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине
Песков назвал уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ сдать позиции российских войск
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, собор Святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле
Большой Кремлевский дворец, собор Святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — сказал представитель Кремля, отказавшись дать развернутый комментарий.
Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Артемовска.
Как сообщал Пригожин 7 мая, российские подразделения заняли около 95% территории города, а оставшиеся пять процентов не играют никакой роли.