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Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 15.05.2023 (обновлено: 14:29 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/prigozhin-1871808685.html
Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине
Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине - РИА Новости, 15.05.2023
Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине
Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:43
2023-05-15T14:29
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
евгений пригожин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Артемовска.Артемовск находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.Как сообщал Пригожин 7 мая, российские подразделения заняли около 95% территории города, а оставшиеся пять процентов не играют никакой роли.
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, евгений пригожин
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин
Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине

Песков назвал уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ сдать позиции российских войск

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, собор Святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле
Большой Кремлевский дворец, собор Святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — сказал представитель Кремля, отказавшись дать развернутый комментарий.

Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Артемовска.
Артемовск находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.
Как сообщал Пригожин 7 мая, российские подразделения заняли около 95% территории города, а оставшиеся пять процентов не играют никакой роли.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске
11 мая, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковЕвгений Пригожин
 
 
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