https://ria.ru/20230515/prigozhin-1871808685.html

Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине

Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине - РИА Новости, 15.05.2023

Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине

Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:43

2023-05-15T12:43

2023-05-15T14:29

в мире

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

евгений пригожин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Публикации в американских СМИ о том, что основатель "Группы "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Артемовска.Артемовск находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.Как сообщал Пригожин 7 мая, российские подразделения заняли около 95% территории города, а оставшиеся пять процентов не играют никакой роли.

https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html

россия

украина

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, евгений пригожин