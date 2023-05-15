https://ria.ru/20230515/pretsedent-1871882799.html

В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе

В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе - РИА Новости, 15.05.2023

В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе

Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску на пикете, который проводят сторонники партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, заявил, что возможный... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:37

2023-05-15T14:37

2023-05-15T14:37

молдавия

в мире

европа

кишинев

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871851826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22c22c5a7c83c903efde8cb05046c7be.jpg

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску на пикете, который проводят сторонники партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, заявил, что возможный запрет политформирования станет прецедентом в Европе, поскольку никаких законных оснований для этого не существует. В среду, 10 мая, КС Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В конечном итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 15 мая. Сторонники партии "Шор" собрались в понедельник в здания КС, чтобы выразить свою поддержку. "Мы не можем оглашать какие-либо детали заседания, которое сейчас проходит. Со своей стороны могу сказать, что я не услышал ни одного законного довода, доказывающего, что партия может быть признана неконституционной. Это нонсенс, это будет огромный прецедент в Европе в случае, если это случится", - сказал Фотеску перед собравшимися на пикете. По его словам, жители Молдавии не только в Кишиневе, но и повсеместно выказывают поддержку партии "Шор". "Мы благодарны всем людям, которые выступают на нашей стороне и продолжают борьбу. И как всегда мы соблюдаем нормы законодательства и надеемся, что правосудие восторжествует, а не политический заказ", - подчеркнул депутат. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230515/sng-1871802882.html

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

молдавия

европа

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция сторонников партии "Шор" у Конституционного суда Молдавии Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы. 2023-05-15T14:37 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, европа, кишинев, марина таубер