https://ria.ru/20230515/pretsedent-1871882799.html
В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе
В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе - РИА Новости, 15.05.2023
В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе
Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску на пикете, который проводят сторонники партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, заявил, что возможный... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:37
2023-05-15T14:37
2023-05-15T14:37
молдавия
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марина таубер
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску на пикете, который проводят сторонники партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, заявил, что возможный запрет политформирования станет прецедентом в Европе, поскольку никаких законных оснований для этого не существует. В среду, 10 мая, КС Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В конечном итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 15 мая. Сторонники партии "Шор" собрались в понедельник в здания КС, чтобы выразить свою поддержку. "Мы не можем оглашать какие-либо детали заседания, которое сейчас проходит. Со своей стороны могу сказать, что я не услышал ни одного законного довода, доказывающего, что партия может быть признана неконституционной. Это нонсенс, это будет огромный прецедент в Европе в случае, если это случится", - сказал Фотеску перед собравшимися на пикете. По его словам, жители Молдавии не только в Кишиневе, но и повсеместно выказывают поддержку партии "Шор". "Мы благодарны всем людям, которые выступают на нашей стороне и продолжают борьбу. И как всегда мы соблюдаем нормы законодательства и надеемся, что правосудие восторжествует, а не политический заказ", - подчеркнул депутат. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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Акция сторонников партии "Шор" у Конституционного суда Молдавии
Сторонники и активисты оппозиционной молдавской партии "Шор" в понедельник вновь собрались у здания Конституционного суда Молдавии, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете политсилы.
2023-05-15T14:37
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молдавия, в мире, европа, кишинев, марина таубер
Молдавия, В мире, Европа, Кишинев, Марина Таубер
В Кишиневе заявили, что запрет "Шор" станет прецедентом в Европе
Депутат парламента Молдавии Фотеску: запрет партии "Шор" станет прецедентом в Европе
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску на пикете, который проводят сторонники партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, заявил, что возможный запрет политформирования станет прецедентом в Европе, поскольку никаких законных оснований для этого не существует.
В среду, 10 мая, КС Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В конечном итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 15 мая. Сторонники партии "Шор" собрались в понедельник в здания КС, чтобы выразить свою поддержку.
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"Мы не можем оглашать какие-либо детали заседания, которое сейчас проходит. Со своей стороны могу сказать, что я не услышал ни одного законного довода, доказывающего, что партия может быть признана неконституционной. Это нонсенс, это будет огромный прецедент в Европе в случае, если это случится", - сказал Фотеску перед собравшимися на пикете.
По его словам, жители Молдавии не только в Кишиневе, но и повсеместно выказывают поддержку партии "Шор".
"Мы благодарны всем людям, которые выступают на нашей стороне и продолжают борьбу. И как всегда мы соблюдаем нормы законодательства и надеемся, что правосудие восторжествует, а не политический заказ", - подчеркнул депутат.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер
. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
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