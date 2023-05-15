Пожары в Свердловской области помогают тушить армейские вертолеты
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 помогают тушить пожары в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа оказывают помощь в тушении природных пожаров в Свердловской области, сообщила пресс-служба ЦВО.
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"Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) оказывают помощь в ликвидации природных пожаров и защиты от огня населенных пунктов Свердловской области", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, три вертолета соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО осуществляют сбросы воды на очаги пожаров в районах населенных пунктов Полевской, Мраморское и Суворы, где проживает более 50 тысяч человек и сосредоточены металлургические, обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия.
"За одну летную смены экипажи вертолетов Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, совершают до 12 сбросов воды общим объемом около 50 тонн. Кроме того, летчики осуществляют превентивный пролив основных направлений распространения пожара", - добавили в ЦВО.
Уточняется, что военнослужащими и сотрудниками МЧС локализовано более 20 очагов на общей площади около 20 тысяч гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области зафиксирована наибольшая в РФ площадь пожаров - 27 возгораний на 18 539 гектарах.