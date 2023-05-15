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Пожары в Свердловской области помогают тушить армейские вертолеты

Пожары в Свердловской области помогают тушить армейские вертолеты - РИА Новости, 15.05.2023

Пожары в Свердловской области помогают тушить армейские вертолеты

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа оказывают помощь в тушении природных пожаров в Свердловской области,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:46

2023-05-15T12:46

2023-05-15T12:46

пожары

природные пожары в россии

происшествия

свердловская область

россия

центральный военный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа оказывают помощь в тушении природных пожаров в Свердловской области, сообщила пресс-служба ЦВО. Как уточнили в пресс-службе, три вертолета соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО осуществляют сбросы воды на очаги пожаров в районах населенных пунктов Полевской, Мраморское и Суворы, где проживает более 50 тысяч человек и сосредоточены металлургические, обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия. "За одну летную смены экипажи вертолетов Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, совершают до 12 сбросов воды общим объемом около 50 тонн. Кроме того, летчики осуществляют превентивный пролив основных направлений распространения пожара", - добавили в ЦВО. Уточняется, что военнослужащими и сотрудниками МЧС локализовано более 20 очагов на общей площади около 20 тысяч гектаров. По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области зафиксирована наибольшая в РФ площадь пожаров - 27 возгораний на 18 539 гектарах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, свердловская область, россия, центральный военный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш