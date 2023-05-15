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Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 15.05.2023
Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:34
2023-05-15T13:34
2023-05-15T13:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 150 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев потерял более 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях