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Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.05.2023 (обновлено: 17:56 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/poteri-1871836695.html
Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях - РИА Новости, 15.05.2023
Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:33
2023-05-15T17:56
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы."За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871840788.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял более 220 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.
"За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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