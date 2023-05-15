Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял более 220 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.
"За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве.