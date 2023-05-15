https://ria.ru/20230515/poteri-1871836695.html

Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях - РИА Новости, 15.05.2023

Киев за сутки потерял более 220 военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:33

2023-05-15T13:33

2023-05-15T17:56

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 220 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. В течение ночи благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы."За сутки уничтожены более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в министерстве.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины