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МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине - РИА Новости, 16.05.2023
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22:35 15.05.2023 (обновлено: 01:17 16.05.2023)
https://ria.ru/20230515/postavki-1872023237.html
МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине
МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине - РИА Новости, 16.05.2023
МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине
Запад, накачивая Украину оружием, пытается снять с себя ответственность за нынешний кризис, говорится в заявлении замглавы МИД Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-15T22:35
2023-05-16T01:17
в мире
россия
украина
франция
александр грушко
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад, накачивая Украину оружием, пытается снять с себя ответственность за нынешний кризис, говорится в заявлении замглавы МИД Александр Грушко, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "геополитическом поражении" России.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение" и начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая, а также "заставила сомневаться" своих исторических союзников. "Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями – единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга. Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Россия уже давно привыкла к повторяющимся заявлениям руководства Франции и других западных стран "о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России", указал дипломат. "Уже всем в мире понятно, включая самих "западных партнеров", что всё это – не более, чем попытка выдать желаемое за действительное. Чем чаще мы слышим такие "молитвенные заклинания", тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html
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в мире, россия, украина, франция, александр грушко, эммануэль макрон
В мире, Россия, Украина, Франция, Александр Грушко, Эммануэль Макрон
МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине

Замглавы МИД Грушко раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад, накачивая Украину оружием, пытается снять с себя ответственность за нынешний кризис, говорится в заявлении замглавы МИД Александр Грушко, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "геополитическом поражении" России.
Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение" и начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая, а также "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
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"Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями – единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга. Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Россия уже давно привыкла к повторяющимся заявлениям руководства Франции и других западных стран "о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России", указал дипломат.
"Уже всем в мире понятно, включая самих "западных партнеров", что всё это – не более, чем попытка выдать желаемое за действительное. Чем чаще мы слышим такие "молитвенные заклинания", тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности", - подчеркнул он.
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