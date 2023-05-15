https://ria.ru/20230515/postavki-1872023237.html

МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине

МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине - РИА Новости, 16.05.2023

МИД России прокомментировал военные поставки западных стран Украине

Запад, накачивая Украину оружием, пытается снять с себя ответственность за нынешний кризис, говорится в заявлении замглавы МИД Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-15T22:35

2023-05-15T22:35

2023-05-16T01:17

в мире

россия

украина

франция

александр грушко

эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад, накачивая Украину оружием, пытается снять с себя ответственность за нынешний кризис, говорится в заявлении замглавы МИД Александр Грушко, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "геополитическом поражении" России.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение" и начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая, а также "заставила сомневаться" своих исторических союзников. "Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями – единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга. Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Россия уже давно привыкла к повторяющимся заявлениям руководства Франции и других западных стран "о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России", указал дипломат. "Уже всем в мире понятно, включая самих "западных партнеров", что всё это – не более, чем попытка выдать желаемое за действительное. Чем чаще мы слышим такие "молитвенные заклинания", тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

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в мире, россия, украина, франция, александр грушко, эммануэль макрон