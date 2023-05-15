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Франция не поставляет Украине оружие для ударов по России, заявил Макрон - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:45 15.05.2023 (обновлено: 21:51 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/postavki-1872017560.html
Франция не поставляет Украине оружие для ударов по России, заявил Макрон
Франция не поставляет Украине оружие для ударов по России, заявил Макрон - РИА Новости, 15.05.2023
Франция не поставляет Украине оружие для ударов по России, заявил Макрон
Франция не поставляет Украине вооружения, которые позволят ей атаковать Россию или достичь ее территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:45
2023-05-15T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
нато
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция не поставляет Украине вооружения, которые позволят ей атаковать Россию или достичь ее территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 в понедельник.Он отметил, что стратегия Франции – продолжать помогать Украине защищаться.Накануне Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. В совместном заявлении по итогам встречи сообщалось, что Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC. Кроме того, Париж планирует сосредоточить усилия "на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от российских ударов".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО
Франция не поставляет Украине оружие для ударов по России, заявил Макрон

Макрон: Франция не поставляет Украине оружие, позволяющее атаковать территорию России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция не поставляет Украине вооружения, которые позволят ей атаковать Россию или достичь ее территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 в понедельник.
«
"Мы не поставляем Украине вооружения, которые позволят ей атаковать Россию или достичь ее территории", - сказал Макрон.
Он отметил, что стратегия Франции – продолжать помогать Украине защищаться.
«
"Стратегия Франции проста: продолжать помогать Украине выстоять, и организовать, когда придет момент, контрнаступление, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров на выбранных ей условиях, выстроить устойчивый мир для нее", - сказал Макрон.
Накануне Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. В совместном заявлении по итогам встречи сообщалось, что Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC. Кроме того, Париж планирует сосредоточить усилия "на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от российских ударов".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
3 мая, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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