https://ria.ru/20230515/postavki-1871782701.html

"Генериум" расширяет поставки биопрепаратов в ряд стран MENA

"Генериум" расширяет поставки биопрепаратов в ряд стран MENA - РИА Новости, 15.05.2023

"Генериум" расширяет поставки биопрепаратов в ряд стран MENA

Компания "Генериум" достигла договоренностей о расширении поставок российских биотехнологических препаратов в ряд стран Магриба и Ближнего Востока (регион... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:57

2023-05-15T13:57

2023-05-15T14:14

новости компаний - экономика

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Компания "Генериум" достигла договоренностей о расширении поставок российских биотехнологических препаратов в ряд стран Магриба и Ближнего Востока (регион MENA), сообщил вице-президент компании Дмитрий Кудлай.Российская делегация, включая министра экономического развития РФ Максима Решетникова, парламентариев, представителей Минздрава РФ и бизнеса приняла участие в сессии, посвященной сотрудничеству между Россией и странами MENA, которая прошла в рамках 12-й Ежегодной инвестиционной встречи в Абу-Даби (Annual Investment Meeting, AIM) - одного из ведущих мировых инвестиционных форумов.В ходе сессии обсуждались конкретные направления сотрудничества, в которых заинтересованы страны-партнеры. Это инвестиционная деятельность, развитие высокотехнологичных секторов экономики, здравоохранение, социальная и культурная сферы."Наши разработки относятся к высокотехнологичной продукции и помогают в решении важных социально-экономических задач. Мы предлагаем высококонкурентые препараты для лечения редких заболеваний, которые в состоянии производить две-три компании в мире. Итогом сегодняшних переговоров являются прямые договоренности о расширении поставок биотехнологических препаратов российского производства в ряд стран региона MENA", - приводит пресс-служба АО "Генериум" слова Кудлая на сессии.

https://ria.ru/20230512/covid-19-1871183431.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, максим решетников, экономика