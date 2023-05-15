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"Генериум" расширяет поставки биопрепаратов в ряд стран MENA
"Генериум" расширяет поставки биопрепаратов в ряд стран MENA - РИА Новости, 15.05.2023
"Генериум" расширяет поставки биопрепаратов в ряд стран MENA
Компания "Генериум" достигла договоренностей о расширении поставок российских биотехнологических препаратов в ряд стран Магриба и Ближнего Востока (регион... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:57
2023-05-15T13:57
2023-05-15T14:14
новости компаний - экономика
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Компания "Генериум" достигла договоренностей о расширении поставок российских биотехнологических препаратов в ряд стран Магриба и Ближнего Востока (регион MENA), сообщил вице-президент компании Дмитрий Кудлай.Российская делегация, включая министра экономического развития РФ Максима Решетникова, парламентариев, представителей Минздрава РФ и бизнеса приняла участие в сессии, посвященной сотрудничеству между Россией и странами MENA, которая прошла в рамках 12-й Ежегодной инвестиционной встречи в Абу-Даби (Annual Investment Meeting, AIM) - одного из ведущих мировых инвестиционных форумов.В ходе сессии обсуждались конкретные направления сотрудничества, в которых заинтересованы страны-партнеры. Это инвестиционная деятельность, развитие высокотехнологичных секторов экономики, здравоохранение, социальная и культурная сферы."Наши разработки относятся к высокотехнологичной продукции и помогают в решении важных социально-экономических задач. Мы предлагаем высококонкурентые препараты для лечения редких заболеваний, которые в состоянии производить две-три компании в мире. Итогом сегодняшних переговоров являются прямые договоренности о расширении поставок биотехнологических препаратов российского производства в ряд стран региона MENA", - приводит пресс-служба АО "Генериум" слова Кудлая на сессии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости компаний - экономика, максим решетников, экономика
Новости компаний - Экономика, Максим Решетников, Экономика
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Компания "Генериум" достигла договоренностей о расширении поставок российских биотехнологических препаратов в ряд стран Магриба и Ближнего Востока (регион MENA), сообщил вице-президент компании Дмитрий Кудлай.
Российская делегация, включая министра экономического развития РФ Максима Решетникова
, парламентариев, представителей Минздрава РФ и бизнеса приняла участие в сессии, посвященной сотрудничеству между Россией и странами MENA, которая прошла в рамках 12-й Ежегодной инвестиционной встречи в Абу-Даби
(Annual Investment Meeting, AIM) - одного из ведущих мировых инвестиционных форумов.
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В ходе сессии обсуждались конкретные направления сотрудничества, в которых заинтересованы страны-партнеры. Это инвестиционная деятельность, развитие высокотехнологичных секторов экономики, здравоохранение, социальная и культурная сферы.
"Наши разработки относятся к высокотехнологичной продукции и помогают в решении важных социально-экономических задач. Мы предлагаем высококонкурентые препараты для лечения редких заболеваний, которые в состоянии производить две-три компании в мире. Итогом сегодняшних переговоров являются прямые договоренности о расширении поставок биотехнологических препаратов российского производства в ряд стран региона MENA", - приводит пресс-служба АО "Генериум" слова Кудлая на сессии.