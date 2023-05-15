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Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада - РИА Новости, 15.05.2023
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада
Так называемый порядок, основанный на правилах, продвигаемый рядом западных стран, проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения, заявил на... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:10
2023-05-15T23:10
2023-05-15T23:15
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Так называемый порядок, основанный на правилах, продвигаемый рядом западных стран, проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. "Так называемый порядок, основанный на правилах, является весьма проблематичным в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций Соединенными Штатами и другими соответствующими странами нет оправданий. И едва ли они (односторонние санкции - ред.) пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества", - сказал Чжан Цзюнь.Также он призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь"."Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", - сказал Чжан Цзюнь.По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины.
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в мире, китай, чжан цзюнь, совет безопасности оон, оон, санкции, сша
В мире, Китай, Чжан Цзюнь, Совет Безопасности ООН, ООН, Санкции, США
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада
Постпред Китая в СБ ООН Чжан Цзюнь: порядок, основанный по правилам Запада, проблематичен
ООН, 15 мая – РИА Новости. Так называемый порядок, основанный на правилах, продвигаемый рядом западных стран, проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Так называемый порядок, основанный на правилах, является весьма проблематичным в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций Соединенными Штатами и другими соответствующими странами нет оправданий. И едва ли они (односторонние санкции - ред.) пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества", - сказал Чжан Цзюнь.
Также он призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь".
"Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины.
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