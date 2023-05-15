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Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада - РИА Новости, 15.05.2023
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23:10 15.05.2023 (обновлено: 23:15 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/poryadok-1872026550.html
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада - РИА Новости, 15.05.2023
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада
Так называемый порядок, основанный на правилах, продвигаемый рядом западных стран, проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения, заявил на... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:10
2023-05-15T23:15
в мире
китай
чжан цзюнь
совет безопасности оон
оон
санкции
сша
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Так называемый порядок, основанный на правилах, продвигаемый рядом западных стран, проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь. "Так называемый порядок, основанный на правилах, является весьма проблематичным в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций Соединенными Штатами и другими соответствующими странами нет оправданий. И едва ли они (односторонние санкции - ред.) пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества", - сказал Чжан Цзюнь.Также он призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь"."Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", - сказал Чжан Цзюнь.По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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в мире, китай, чжан цзюнь, совет безопасности оон, оон, санкции, сша
В мире, Китай, Чжан Цзюнь, Совет Безопасности ООН, ООН, Санкции, США
Китай заявил в СБ ООН о проблематичности порядка по правилам Запада

Постпред Китая в СБ ООН Чжан Цзюнь: порядок, основанный по правилам Запада, проблематичен

© RT . Kena BetancurПостоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© RT . Kena Betancur
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Так называемый порядок, основанный на правилах, продвигаемый рядом западных стран, проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Так называемый порядок, основанный на правилах, является весьма проблематичным в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций Соединенными Штатами и другими соответствующими странами нет оправданий. И едва ли они (односторонние санкции - ред.) пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества", - сказал Чжан Цзюнь.
Также он призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь".
"Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины.
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В миреКитайЧжан ЦзюньСовет Безопасности ООНООНСанкцииСША
 
 
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