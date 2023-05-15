https://ria.ru/20230515/pomosch-1871909694.html

Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца

Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца - РИА Новости, 15.05.2023

Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца

Рост числа нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России не наблюдается, при этом объемы оказания помощи... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:35

2023-05-15T15:35

2023-05-15T15:38

общество

россия

здоровье - общество

всероссийский союз страховщиков

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рост числа нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России не наблюдается, при этом объемы оказания помощи таким пациентам увеличиваются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. "Представленные цифры несколько не соответствуют действительности. Так, по оперативным данным Федерального фонда ОМС, в 2022 зафиксировано 338 174 нарушения при оказания медпомощи пациентам с болезнями системы кровообращения, что значительно меньше показателя 2019 года (477 тысяч нарушений) и примерно соответствует уровню 2020 года (331 тысяча)",- говорится в сообщении. На фоне роста общих объемов оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями роста числа нарушений не отмечается, подчеркнули в пресс-службе.

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общество, россия, здоровье - общество, всероссийский союз страховщиков