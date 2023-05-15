https://ria.ru/20230515/pomosch-1871909694.html
Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца
Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца - РИА Новости, 15.05.2023
Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца
Рост числа нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России не наблюдается, при этом объемы оказания помощи... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:35
2023-05-15T15:35
2023-05-15T15:38
общество
россия
здоровье - общество
всероссийский союз страховщиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:153:2000:1277_1920x0_80_0_0_9cb9dc414f5a9fd7c3b060d12f8cbb62.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рост числа нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России не наблюдается, при этом объемы оказания помощи таким пациентам увеличиваются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. "Представленные цифры несколько не соответствуют действительности. Так, по оперативным данным Федерального фонда ОМС, в 2022 зафиксировано 338 174 нарушения при оказания медпомощи пациентам с болезнями системы кровообращения, что значительно меньше показателя 2019 года (477 тысяч нарушений) и примерно соответствует уровню 2020 года (331 тысяча)",- говорится в сообщении. На фоне роста общих объемов оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями роста числа нарушений не отмечается, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230512/sotsuslugi-1871445120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_89:0:1866:1333_1920x0_80_0_0_6465b6bb16621cad07516e7644ba74d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, всероссийский союз страховщиков
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Всероссийский союз страховщиков
Минздрав опроверг рост числа нарушений в оказании помощи при болезни сердца
Минздрав опроверг рост числа нарушений при оказании помощи пациентам с болезнями сердца