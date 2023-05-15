Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада
Генерал Ричард Даннат: Киев может лишиться помощи Запада без успехов в контрнаступлении
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять помощь Запада, если не достигнет скорых успехов в планируемом контрнаступлении, заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат в интервью радио Times.
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"Очень важно, чтобы украинцы действительно эффективно начали это наступление в нужное время... Альтернатива состоит в том, что война может затянуться... в конечном счете, в пользу (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и, вероятно, поддержка Запада ослабнет",- заявил Даннат.
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Украины продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, но "им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Киевский режим, по оценке Москвы, стал послушным инструментом коллективного Запада, которым тот тщетно пытается нанести стратегическое поражение России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.