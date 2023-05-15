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Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html
Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада
Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада - РИА Новости, 15.05.2023
Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада
Украина рискует потерять помощь Запада, если не достигнет скорых успехов в планируемом контрнаступлении, заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:37
2023-05-15T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять помощь Запада, если не достигнет скорых успехов в планируемом контрнаступлении, заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат в интервью радио Times. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Украины продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, но "им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Киевский режим, по оценке Москвы, стал послушным инструментом коллективного Запада, которым тот тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230513/proval-1871454505.html
https://ria.ru/20230512/kontrnastuplenie-1871441780.html
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в мире, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания
Британский генерал рассказал, при каких условиях Киев лишится помощи Запада

Генерал Ричард Даннат: Киев может лишиться помощи Запада без успехов в контрнаступлении

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина рискует потерять помощь Запада, если не достигнет скорых успехов в планируемом контрнаступлении, заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат в интервью радио Times.
«
"Очень важно, чтобы украинцы действительно эффективно начали это наступление в нужное время... Альтернатива состоит в том, что война может затянуться... в конечном счете, в пользу (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и, вероятно, поддержка Запада ослабнет",- заявил Даннат.
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МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Украины продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, но "им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Киевский режим, по оценке Москвы, стал послушным инструментом коллективного Запада, которым тот тщетно пытается нанести стратегическое поражение России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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