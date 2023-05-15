https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882516.html

Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека

Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека - РИА Новости, 15.05.2023

Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека

Российские власти продолжат помогать институту уполномоченного по правам человека, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:36

2023-05-15T14:36

2023-05-15T14:36

россия

донбасс

владимир путин

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские власти продолжат помогать институту уполномоченного по правам человека, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с омбудсменом Татьяной Москальковой, которая рассказала главе государства о проделанной за год работе. Среди тем - возвращение удерживаемых на Украине россиян, помощь тем, кто переехал в Россию, а также российским семьям. Путин поблагодарил Москалькову и всех российских уполномоченных за работу, отметив, что у них нет более важных или менее важных тем. Москалькова рассказала президенту, что в прошлом году поступило 79 тысяч обращений, а в этом году – на 50% больше, чем в прошлом, уже 16 тысяч обращений. Она также отметила, это связано с тем, что в Россию приехало огромное количество эвакуированных из Донбасса и Украины.

https://ria.ru/20230512/pereselenie-1871227767.html

https://ria.ru/20230515/mnogodetnye-1871825776.html

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россия, донбасс, владимир путин, татьяна москалькова, общество