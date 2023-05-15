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Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека - РИА Новости, 15.05.2023
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14:36 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882516.html
Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека
Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека - РИА Новости, 15.05.2023
Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека
Российские власти продолжат помогать институту уполномоченного по правам человека, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:36
2023-05-15T14:36
россия
донбасс
владимир путин
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские власти продолжат помогать институту уполномоченного по правам человека, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с омбудсменом Татьяной Москальковой, которая рассказала главе государства о проделанной за год работе. Среди тем - возвращение удерживаемых на Украине россиян, помощь тем, кто переехал в Россию, а также российским семьям. Путин поблагодарил Москалькову и всех российских уполномоченных за работу, отметив, что у них нет более важных или менее важных тем. Москалькова рассказала президенту, что в прошлом году поступило 79 тысяч обращений, а в этом году – на 50% больше, чем в прошлом, уже 16 тысяч обращений. Она также отметила, это связано с тем, что в Россию приехало огромное количество эвакуированных из Донбасса и Украины.
https://ria.ru/20230512/pereselenie-1871227767.html
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россия, донбасс, владимир путин, татьяна москалькова, общество
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Общество
Путин пообещал помогать институту уполномоченного по правам человека

Путин: власти продолжат помогать институту уполномоченного по правам человека

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские власти продолжат помогать институту уполномоченного по правам человека, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с омбудсменом Татьяной Москальковой, которая рассказала главе государства о проделанной за год работе. Среди тем - возвращение удерживаемых на Украине россиян, помощь тем, кто переехал в Россию, а также российским семьям.
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Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию
12 мая, 11:00
Путин поблагодарил Москалькову и всех российских уполномоченных за работу, отметив, что у них нет более важных или менее важных тем.
«
"Будем помогать вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт уполномоченного по правам человека", - заверил глава государства.
Москалькова рассказала президенту, что в прошлом году поступило 79 тысяч обращений, а в этом году – на 50% больше, чем в прошлом, уже 16 тысяч обращений. Она также отметила, это связано с тем, что в Россию приехало огромное количество эвакуированных из Донбасса и Украины.
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РоссияДонбассВладимир ПутинТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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