https://ria.ru/20230515/pomosch-1871874879.html

Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик

Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик - РИА Новости, 15.05.2023

Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик

Поддержка конфликта на Украине ослабляет Европу в экономическом плане и отбросит ее на столетие назад перед лицом Китая и США, которые наживаются на украинском... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:22

2023-05-15T14:22

2023-05-15T14:27

украина

европа

россия

николя дюпон-эньян

владимир зеленский

риши сунак

нато

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103745/91/1037459159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2477c260e0aa9979f2d55d55c14e32a5.jpg

ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Поддержка конфликта на Украине ослабляет Европу в экономическом плане и отбросит ее на столетие назад перед лицом Китая и США, которые наживаются на украинском кризисе, считает депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Французы должны понять, что создавать театр военных действий в сердце Европы – значит на столетие отбросить Европу назад перед лицом Китая и США, которые потирают руки. Мы должны отдалиться от этого конфликта. Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну, а США извлекают значительную экономическую выгоду, а Китай – выгоду в геополитическом плане. Европе нужен мир, если мы не достигнем его сейчас, в проигравших будет Европа, а не США, которые уже сейчас продают нам свой СПГ. Неужели мы не можем видеть чуть дальше, чем кончик своего носа?" - сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Он отметил, что поставки вооружений Украине разрушают европейскую экономику "и провоцируют наш конфликт с остальным миром". По его словам, "необходимо гарантировать автономность Донбасса, обеспечить демилитаризацию Украины и вывод российских войск". Владимир Зеленский же "жертвует своим народом, отправляя его на фронт, как пушечное мясо, в тупиковом конфликте, в то время как необходимо выстраивать мир", считает Дюпон-Эньян. В понедельник канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон в ближайшие месяцы поставит Украине сотни зенитных ракет, а также сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 км. Кроме того, на Даунинг-стрит, 10 уточнили, что с лета Великобритания начнет подготовку украинских военных летчиков, о которой было объявлено в феврале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html

https://ria.ru/20230515/kontrnastuplenie-1871802723.html

https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html

украина

европа

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, россия, николя дюпон-эньян, владимир зеленский, риши сунак, нато, китай, сша, в мире