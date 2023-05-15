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Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик - РИА Новости, 15.05.2023
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14:22 15.05.2023 (обновлено: 14:27 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871874879.html
Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик
Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик - РИА Новости, 15.05.2023
Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик
Поддержка конфликта на Украине ослабляет Европу в экономическом плане и отбросит ее на столетие назад перед лицом Китая и США, которые наживаются на украинском... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:22
2023-05-15T14:27
украина
европа
россия
николя дюпон-эньян
владимир зеленский
риши сунак
нато
китай
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Поддержка конфликта на Украине ослабляет Европу в экономическом плане и отбросит ее на столетие назад перед лицом Китая и США, которые наживаются на украинском кризисе, считает депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Французы должны понять, что создавать театр военных действий в сердце Европы – значит на столетие отбросить Европу назад перед лицом Китая и США, которые потирают руки. Мы должны отдалиться от этого конфликта. Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну, а США извлекают значительную экономическую выгоду, а Китай – выгоду в геополитическом плане. Европе нужен мир, если мы не достигнем его сейчас, в проигравших будет Европа, а не США, которые уже сейчас продают нам свой СПГ. Неужели мы не можем видеть чуть дальше, чем кончик своего носа?" - сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Он отметил, что поставки вооружений Украине разрушают европейскую экономику "и провоцируют наш конфликт с остальным миром". По его словам, "необходимо гарантировать автономность Донбасса, обеспечить демилитаризацию Украины и вывод российских войск". Владимир Зеленский же "жертвует своим народом, отправляя его на фронт, как пушечное мясо, в тупиковом конфликте, в то время как необходимо выстраивать мир", считает Дюпон-Эньян. В понедельник канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон в ближайшие месяцы поставит Украине сотни зенитных ракет, а также сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 км. Кроме того, на Даунинг-стрит, 10 уточнили, что с лета Великобритания начнет подготовку украинских военных летчиков, о которой было объявлено в феврале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html
https://ria.ru/20230515/kontrnastuplenie-1871802723.html
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украина
европа
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китай
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украина, европа, россия, николя дюпон-эньян, владимир зеленский, риши сунак, нато, китай, сша, в мире
Украина, Европа, Россия, Николя Дюпон-Эньян, Владимир Зеленский, Риши Сунак, НАТО, Китай, США, В мире
Поддержка Украины отбросит Европу на век назад, считает французский политик

Политик Дюпон-Эньян: поддержка Украины отбросит ЕС на век назад перед лицом Китая и США

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Поддержка конфликта на Украине ослабляет Европу в экономическом плане и отбросит ее на столетие назад перед лицом Китая и США, которые наживаются на украинском кризисе, считает депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Французы должны понять, что создавать театр военных действий в сердце Европы – значит на столетие отбросить Европу назад перед лицом Китая и США, которые потирают руки. Мы должны отдалиться от этого конфликта. Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну, а США извлекают значительную экономическую выгоду, а Китай – выгоду в геополитическом плане. Европе нужен мир, если мы не достигнем его сейчас, в проигравших будет Европа, а не США, которые уже сейчас продают нам свой СПГ. Неужели мы не можем видеть чуть дальше, чем кончик своего носа?" - сказал он в эфире радиостанции Sud Radio.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Мечты бывают опасны. Европа впала в детство
6 мая, 08:00
Он отметил, что поставки вооружений Украине разрушают европейскую экономику "и провоцируют наш конфликт с остальным миром".
«
"Решение Лондона поставить Украине ракеты дальнего действия – это безумие, которое может привести нас к мировой войне. Необходимо это прекратить, потому что социальные и экономические проблемы нашего общества сегодня связаны с нашей неспособностью прекратить этот конфликт. Но мы можем это сделать", - сказал политик.
По его словам, "необходимо гарантировать автономность Донбасса, обеспечить демилитаризацию Украины и вывод российских войск". Владимир Зеленский же "жертвует своим народом, отправляя его на фронт, как пушечное мясо, в тупиковом конфликте, в то время как необходимо выстраивать мир", считает Дюпон-Эньян.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Украине может не хватить одного контрнаступления, считают в Великобритании
Вчера, 12:31
В понедельник канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон в ближайшие месяцы поставит Украине сотни зенитных ракет, а также сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 км. Кроме того, на Даунинг-стрит, 10 уточнили, что с лета Великобритания начнет подготовку украинских военных летчиков, о которой было объявлено в феврале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Польшу страшит одиночество. Европа ждет возможности "быть клиентом России"
3 мая, 08:00
 
УкраинаЕвропаРоссияНиколя Дюпон-ЭньянВладимир ЗеленскийРиши СунакНАТОКитайСШАВ мире
 
 
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