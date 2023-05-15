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В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 15.05.2023
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:45
2023-05-15T12:45
2023-05-15T12:51
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
в мире
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине.В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министра страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
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украина, дмитрий песков, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Великобритания
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО
Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет принципиально на ход СВО