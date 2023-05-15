https://ria.ru/20230515/pomosch-1871809865.html

В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО

В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 15.05.2023

В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:45

2023-05-15T12:45

2023-05-15T12:51

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

в мире

великобритания

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине.В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министра страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.

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украина

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украина, дмитрий песков, в мире, великобритания