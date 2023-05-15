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В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 15.05.2023 (обновлено: 12:51 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871809865.html
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 15.05.2023
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:45
2023-05-15T12:51
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
в мире
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине.В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министра страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871805385.html
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украина, дмитрий песков, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Великобритания
В Кремле заявили, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход СВО

Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву не повлияет принципиально на ход СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Лондона Киеву никак не окажет существенного воздействия на ход специальной операции, а только создаст больше сложностей Украине.
В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министра страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
«
"Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, это ведет к дальнейшим действиям... Для Украины эту историю делают гораздо сложнее", - прокомментировал Песков журналистам отношение Кремля к заявлению британского правительства.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковВ миреВеликобритания
 
 
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