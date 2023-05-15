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Британия доставит Киеву новую военную помощь в ближайшие месяцы - РИА Новости, 15.05.2023
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10:53 15.05.2023 (обновлено: 11:03 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871769619.html
Британия доставит Киеву новую военную помощь в ближайшие месяцы
Британия доставит Киеву новую военную помощь в ближайшие месяцы - РИА Новости, 15.05.2023
Британия доставит Киеву новую военную помощь в ближайшие месяцы
Новая военная помощь Великобритании Украине с зенитными ракетами и ударными дронами будет доставлена в ближайшее месяцы, сообщает британское правительство. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:53
2023-05-15T11:03
в мире
великобритания
украина
киев
f-16
россия
сергей лавров
риши сунак
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая военная помощь Великобритании Украине с зенитными ракетами и ударными дронами будет доставлена в ближайшее месяцы, сообщает британское правительство.В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министра страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности."Это все будет доставлено в предстоящие месяцы на фоне того, как Украина готовится активизировать свое противостояние", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании.Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871744596.html
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в мире, великобритания, украина, киев, f-16, россия, сергей лавров, риши сунак, владимир зеленский, нато
В мире, Великобритания, Украина, Киев, F-16, Россия, Сергей Лавров, Риши Сунак, Владимир Зеленский, НАТО
Британия доставит Киеву новую военную помощь в ближайшие месяцы

Великобритания доставит Украине новый пакет военной помощи с дронами в ближайшие месяцы

© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая военная помощь Великобритании Украине с зенитными ракетами и ударными дронами будет доставлена в ближайшее месяцы, сообщает британское правительство.
В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министра страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
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"Это все будет доставлено в предстоящие месяцы на фоне того, как Украина готовится активизировать свое противостояние", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании.
Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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