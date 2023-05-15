https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий - РИА Новости, 15.05.2023
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:52
2023-05-15T20:52
2023-05-15T20:56
россия
польша
матеуш моравецкий
в мире
варшава
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html
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россия, польша, матеуш моравецкий, в мире, варшава
Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, В мире, Варшава
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
Моравецкий: Польша будет работать над изъятием новых зданий у посольства России