https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html

Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий

Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий - РИА Новости, 15.05.2023

Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий

Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:52

2023-05-15T20:52

2023-05-15T20:56

россия

польша

матеуш моравецкий

в мире

варшава

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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

россия

польша

варшава

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россия, польша, матеуш моравецкий, в мире, варшава