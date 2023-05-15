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Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий - РИА Новости, 15.05.2023
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20:52 15.05.2023 (обновлено: 20:56 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий - РИА Новости, 15.05.2023
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:52
2023-05-15T20:56
россия
польша
матеуш моравецкий
в мире
варшава
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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россия, польша, матеуш моравецкий, в мире, варшава
Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, В мире, Варшава
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий

Моравецкий: Польша будет работать над изъятием новых зданий у посольства России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.
«
"Недавно в результате успешных действий было отобрано (у посольства России - ред.) одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными", - сказал премьер.
В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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