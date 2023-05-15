Рейтинг@Mail.ru
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:06 15.05.2023 (обновлено: 17:11 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/polety-1871941720.html
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии - РИА Новости, 15.05.2023
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии
Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:06
2023-05-15T17:11
экономика
грузия
тбилиси
батуми
red wings airlines
россия
москва
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. "Авиакомпания запросила слоты (Москва-Тбилиси, Кутаиси, Батуми). При формировании расписания и открытия продаж Red Wings будет ориентироваться на решение российского министерства транспорта", - говорится в сообщении. В компании также отметили, что Red Wings является назначенным перевозчиком на маршрутах в Грузию. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили ранее в понедельник сообщил журналистам, что уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
https://ria.ru/20230515/azimut-1871940471.html
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
грузия
тбилиси
батуми
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, грузия, тбилиси, батуми, red wings airlines, россия, москва, новости - туризм
Экономика, Грузия, Тбилиси, Батуми, Red Wings Airlines, Россия, Москва, Туризм, Новости - Туризм
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии

Российская Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию
Вчера, 17:03
"Авиакомпания запросила слоты (Москва-Тбилиси, Кутаиси, Батуми). При формировании расписания и открытия продаж Red Wings будет ориентироваться на решение российского министерства транспорта", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что Red Wings является назначенным перевозчиком на маршрутах в Грузию.
Министр экономики Грузии Леван Давиташвили ранее в понедельник сообщил журналистам, что уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Девушка сидит на стене крепости Нарикала в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией
Вчера, 16:33
 
ТуризмЭкономикаГрузияТбилисиБатумиRed Wings AirlinesРоссияМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала