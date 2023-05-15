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Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии - РИА Новости, 15.05.2023
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии
Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:06
2023-05-15T17:06
2023-05-15T17:11
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. "Авиакомпания запросила слоты (Москва-Тбилиси, Кутаиси, Батуми). При формировании расписания и открытия продаж Red Wings будет ориентироваться на решение российского министерства транспорта", - говорится в сообщении. В компании также отметили, что Red Wings является назначенным перевозчиком на маршрутах в Грузию. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили ранее в понедельник сообщил журналистам, что уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
https://ria.ru/20230515/azimut-1871940471.html
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экономика, грузия, тбилиси, батуми, red wings airlines, россия, москва, новости - туризм
Экономика, Грузия, Тбилиси, Батуми, Red Wings Airlines, Россия, Москва, Туризм, Новости - Туризм
Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в города Грузии
Российская Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Президент РФ Владимир Путин
в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией
, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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"Авиакомпания запросила слоты (Москва-Тбилиси, Кутаиси, Батуми). При формировании расписания и открытия продаж Red Wings будет ориентироваться на решение российского министерства транспорта", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что Red Wings является назначенным перевозчиком на маршрутах в Грузию.
Министр экономики Грузии Леван Давиташвили ранее в понедельник сообщил журналистам, что уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
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