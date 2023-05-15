https://ria.ru/20230515/pokupka-1871981022.html

ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard

ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard - РИА Новости, 15.05.2023

ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:53

2023-05-15T18:53

2023-05-15T22:07

экономика

технологии

великобритания

вашингтон (штат)

microsoft corporation

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_58edd1b1bf02b469e80d8d1e2aa62b5d.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза."Европейская комиссия, в соответствии с Положением ЕС о слияниях, одобрила приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft. Условием одобрения является полное выполнение обязательств, предложенных компанией Microsoft", — говорится в сообщении.Microsoft обязалась предоставить бесплатную лицензию для потребителей в европейской экономической зоне, которая позволит им получить доступ ко всем существующим и будущим играм Activision Blizzard через любую платформу для облачного гейминга, которая имеет разрешение на эти игры. Также компания выдаст бесплатное разрешение для соответствующих платформ на предоставление доступа к играм разработчика. Это позволит пользователям, которые ранее приобрели игры Blizzard, играть в них с любого устройства. В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.

https://ria.ru/20230503/microsoft-1869421055.html

https://ria.ru/20230426/igry-1867883439.html

великобритания

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, великобритания, вашингтон (штат), microsoft corporation, еврокомиссия, евросоюз, в мире