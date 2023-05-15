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ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard - РИА Новости, 15.05.2023
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18:53 15.05.2023 (обновлено: 22:07 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/pokupka-1871981022.html
ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard
ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard - РИА Новости, 15.05.2023
ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard
Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:53
2023-05-15T22:07
экономика
технологии
великобритания
вашингтон (штат)
microsoft corporation
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза."Европейская комиссия, в соответствии с Положением ЕС о слияниях, одобрила приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft. Условием одобрения является полное выполнение обязательств, предложенных компанией Microsoft", — говорится в сообщении.Microsoft обязалась предоставить бесплатную лицензию для потребителей в европейской экономической зоне, которая позволит им получить доступ ко всем существующим и будущим играм Activision Blizzard через любую платформу для облачного гейминга, которая имеет разрешение на эти игры. Также компания выдаст бесплатное разрешение для соответствующих платформ на предоставление доступа к играм разработчика. Это позволит пользователям, которые ранее приобрели игры Blizzard, играть в них с любого устройства. В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.
https://ria.ru/20230503/microsoft-1869421055.html
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экономика, технологии, великобритания, вашингтон (штат), microsoft corporation, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Технологии, Великобритания, Вашингтон (штат), Microsoft Corporation, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила приобретение Microsoft разработчика игр Activision Blizzard

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft
Офис Microsoft - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению компанией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза.
"Европейская комиссия, в соответствии с Положением ЕС о слияниях, одобрила приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft. Условием одобрения является полное выполнение обязательств, предложенных компанией Microsoft", — говорится в сообщении.
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Microsoft обязалась предоставить бесплатную лицензию для потребителей в европейской экономической зоне, которая позволит им получить доступ ко всем существующим и будущим играм Activision Blizzard через любую платформу для облачного гейминга, которая имеет разрешение на эти игры. Также компания выдаст бесплатное разрешение для соответствующих платформ на предоставление доступа к играм разработчика. Это позволит пользователям, которые ранее приобрели игры Blizzard, играть в них с любого устройства.
В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.
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