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В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев - РИА Новости, 15.05.2023
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев, пишет издание Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T05:00
2023-05-15T05:00
2023-05-15T10:20
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев, пишет издание Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения.По информации издания, экстренные службы получили сообщение о пожаре поздним вечером 11 мая."Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром", — написал в Twitter бизнесмен Питер Кейси.Позже он пообещал отремонтировать помещение, которому "нанесли вред бандиты". В момент пожара в здании никого не было, заявили в полиции."Как и во всех криминальных расследованиях, мотив инцидента станет его частью", — прокомментировал происшествие представитель правоохранительных органов.По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
https://ria.ru/20221110/irlandiya-1830471721.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев, пишет издание Donegal Daily
со ссылкой на полицию и владельца помещения.
По информации издания, экстренные службы получили сообщение о пожаре поздним вечером 11 мая.
"Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром", — написал в Twitter бизнесмен Питер Кейси.
Позже он пообещал отремонтировать помещение, которому "нанесли вред бандиты".
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В момент пожара в здании никого не было, заявили в полиции.
"Как и во всех криминальных расследованиях, мотив инцидента станет его частью", — прокомментировал происшествие представитель правоохранительных органов.
По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
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