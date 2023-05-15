https://ria.ru/20230515/podzhog-1871730712.html

В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев - РИА Новости, 15.05.2023

В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев, пишет издание Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T05:00

2023-05-15T05:00

2023-05-15T10:20

в мире

ирландия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871730184_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_d9ead30b048917f7cf97a040f9cef35a.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев, пишет издание Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения.По информации издания, экстренные службы получили сообщение о пожаре поздним вечером 11 мая."Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром", — написал в Twitter бизнесмен Питер Кейси.Позже он пообещал отремонтировать помещение, которому "нанесли вред бандиты". В момент пожара в здании никого не было, заявили в полиции."Как и во всех криминальных расследованиях, мотив инцидента станет его частью", — прокомментировал происшествие представитель правоохранительных органов.По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.

https://ria.ru/20221110/irlandiya-1830471721.html

https://ria.ru/20221228/strakh-1841794976.html

ирландия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирландия, украина