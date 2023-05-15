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Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края
Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края - РИА Новости, 15.05.2023
Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию Владимира Путина подарил щенка девочке из Рубцовска, говорится в Telegram-канал главы региона. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:40
2023-05-15T14:40
2023-05-15T15:44
общество
алтайский край
владимир путин
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БАРНАУЛ, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию Владимира Путина подарил щенка девочке из Рубцовска, говорится в Telegram-канал главы региона."Тринадцатилетняя Милана Казюта из Рубцовска — настоящая умница! И в школе учится хорошо, и музыкальную окончила с отличием, успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтерством. Недавно Милана написала президенту —попросила щенка. Я с удовольствием выполнил поручение главы государства", — рассказал Томенко.Судя по опубликованным фото и видео, девочке подарили щенка породы вельш-корги.
https://ria.ru/20230222/podarok-1853719023.html
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общество, алтайский край, владимир путин, виктор томенко, рубцовск
Общество, Алтайский край, Владимир Путин, Виктор Томенко, Хорошие новости, Рубцовск
Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края
Губернатор Алтайского края Томенко по заданию президента России подарил девочке щенка