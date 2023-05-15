https://ria.ru/20230515/podarok-1871885266.html

Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края

Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края - РИА Новости, 15.05.2023

Путин исполнил мечту девочки из Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию Владимира Путина подарил щенка девочке из Рубцовска, говорится в Telegram-канал главы региона. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:40

2023-05-15T14:40

2023-05-15T15:44

общество

алтайский край

владимир путин

виктор томенко

хорошие новости

рубцовск

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БАРНАУЛ, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по заданию Владимира Путина подарил щенка девочке из Рубцовска, говорится в Telegram-канал главы региона."Тринадцатилетняя Милана Казюта из Рубцовска — настоящая умница! И в школе учится хорошо, и музыкальную окончила с отличием, успешно участвует в олимпиадах, играет в детском театре и занимается волонтерством. Недавно Милана написала президенту —попросила щенка. Я с удовольствием выполнил поручение главы государства", — рассказал Томенко.Судя по опубликованным фото и видео, девочке подарили щенка породы вельш-корги.

https://ria.ru/20230222/podarok-1853719023.html

алтайский край

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общество, алтайский край, владимир путин, виктор томенко, рубцовск