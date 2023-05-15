https://ria.ru/20230515/platsebo-1871909923.html

Исследователи сознания рассказали об эффективности плацебо

Исследователи сознания рассказали об эффективности плацебо - РИА Новости, 15.05.2023

Исследователи сознания рассказали об эффективности плацебо

Нейроученые из разных стран и буддийские монахи-исследователи на первой конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия) сошлись во взглядах на... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:35

2023-05-15T15:35

2023-05-15T15:35

религия

россия

великобритания

татьяна черниговская

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

индия

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Нейроученые из разных стран и буддийские монахи-исследователи на первой конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия) сошлись во взглядах на эффективность плацебо. Многодневный форум, посвященный сознанию разных живых существ, проводится в мае группой ведущих российских и зарубежных исследователей из разных научных областей в рамках диалога с буддийскими учеными, по инициативе Далай-ламы и при его участии. "Исследования показывают, что плацебо может вызывать изменения уровней нейротрансмиттеров и других биологически активных веществ в крови – подобные тем, что вызваны лекарством. Они достигают ядра клетки, генома – и вызывают эпигенетические изменения", - сказал директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. В свою очередь, известный британский нейропсихолог профессор Николас Хамфри подтвердил эффект плацебо для животных. По его словам, плацебо работает, например, с гипервозбудимыми собаками. "Если собака верит, что ей дают успокоительное, она успокаивается. А если не верит, то не успокаивается", - констатировал Хамфри. "Важно, чтобы верил хозяин, а не пес", - отметила профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Она рассказала также об аналогичном эксперименте с крысами. "Они излечивались, даже если из лекарства удаляли лекарственный экстракт, но оставляли характерный вкус", - пояснила Яблонка. По словам представителя буддийских монахов-ученых, буддисты верят, что "системы двигаются сверху вниз". "Поэтому плацебо работает: сознание является первоочередным в этой цепочке", - заключил монах-ученый. На первую международную конференцию "Сознание животных", которая проходит в мае в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы, приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии, монахи-ученые. Российских ученых вместе с Анохиным представляют директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан и другие крупные исследователи. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

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россия, великобритания, татьяна черниговская , мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, индия, наука