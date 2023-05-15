https://ria.ru/20230515/perekrestok-1871840816.html
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали - РИА Новости, 15.05.2023
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали
Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:38
2023-05-15T13:38
2023-05-15T13:52
происшествия
москва
x5 retail group
торговый дом "перекресток"
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155017/62/1550176277_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_11430191ddc0e123c1cf1733abab9bfc.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5 Group."По имеющейся информации, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ по адресу Адмирала Ушакова 7, в котором также расположен "Перекрёсток", - сообщили в компании.Ритейлер отметил, что помещения супермаркета не были затронуты. "Взрывов и возгораний в "Перекрёстке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - добавили там.В тоже время представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание мусора в контейнере на площади в 4 квадратных метра. В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, было ликвидировано.
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871831332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, x5 retail group, торговый дом "перекресток"
Происшествия, Москва, X5 Retail Group, Торговый дом "Перекресток"
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали
Помещения "Перекрестка" при пожаре в московском районе Южное Бутово не пострадали
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5 Group.
"По имеющейся информации, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ по адресу Адмирала Ушакова 7, в котором также расположен "Перекрёсток", - сообщили в компании.
Ритейлер отметил, что помещения супермаркета не были затронуты. "Взрывов и возгораний в "Перекрёстке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - добавили там.
В тоже время представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание мусора в контейнере на площади в 4 квадратных метра. В пресс-службе столичного главка МЧС
уточнили, что в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, было ликвидировано.
В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово