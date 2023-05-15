https://ria.ru/20230515/perekrestok-1871840816.html

Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали

Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали - РИА Новости, 15.05.2023

Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали

Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:38

2023-05-15T13:38

2023-05-15T13:52

происшествия

москва

x5 retail group

торговый дом "перекресток"

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5 Group."По имеющейся информации, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ по адресу Адмирала Ушакова 7, в котором также расположен "Перекрёсток", - сообщили в компании.Ритейлер отметил, что помещения супермаркета не были затронуты. "Взрывов и возгораний в "Перекрёстке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - добавили там.В тоже время представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание мусора в контейнере на площади в 4 квадратных метра. В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, было ликвидировано.

https://ria.ru/20230515/pozhar-1871831332.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, x5 retail group, торговый дом "перекресток"