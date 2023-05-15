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Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали - РИА Новости, 15.05.2023
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13:38 15.05.2023 (обновлено: 13:52 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/perekrestok-1871840816.html
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали - РИА Новости, 15.05.2023
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали
Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:38
2023-05-15T13:52
происшествия
москва
x5 retail group
торговый дом "перекресток"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5 Group."По имеющейся информации, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ по адресу Адмирала Ушакова 7, в котором также расположен "Перекрёсток", - сообщили в компании.Ритейлер отметил, что помещения супермаркета не были затронуты. "Взрывов и возгораний в "Перекрёстке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - добавили там.В тоже время представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание мусора в контейнере на площади в 4 квадратных метра. В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, было ликвидировано.
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происшествия, москва, x5 retail group, торговый дом "перекресток"
Происшествия, Москва, X5 Retail Group, Торговый дом "Перекресток"
Помещения "Перекрестка" при пожаре в Москве не пострадали

Помещения "Перекрестка" при пожаре в московском районе Южное Бутово не пострадали

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлкогольный отдел супермаркета "Перекресток"
Алкогольный отдел супермаркета Перекресток - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алкогольный отдел супермаркета "Перекресток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Помещения магазина "Перекрёстка" в результате возгорания на юге Москвы не затронуты, люди были эвакуированы, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в X5 Group.
"По имеющейся информации, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ по адресу Адмирала Ушакова 7, в котором также расположен "Перекрёсток", - сообщили в компании.
Ритейлер отметил, что помещения супермаркета не были затронуты. "Взрывов и возгораний в "Перекрёстке" не было. Посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - добавили там.
В тоже время представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что произошло возгорание мусора в контейнере на площади в 4 квадратных метра. В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что в 13.07 возгорание в мусорном контейнере, расположенном возле здания, было ликвидировано.
Сотрудники правоохранительных органов на месте пожара в магазине Перекрёсток на бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 15 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Москве потушили пожар в торговом центре в Южном Бутово
Вчера, 13:25
 
ПроисшествияМоскваX5 Retail GroupТорговый дом "Перекресток"
 
 
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