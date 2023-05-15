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Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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23:09 15.05.2023
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Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине
Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:09
2023-05-15T23:09
в мире
украина
чжан цзюнь
китай
ли хуэй
оон
совет безопасности оон
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь". По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины. "Все, что мы делаем, нацелено на продвижение переговоров о мире. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам отправился сегодня в поездку, чтобы посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы переговорить со всеми сторонами о политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, украина, чжан цзюнь, китай, ли хуэй, оон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Чжан Цзюнь, Китай, Ли Хуэй, ООН, Совет Безопасности ООН
Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для переговоров по Украине

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь".
«
"Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", - сказал Чжан Цзюнь.
«
"Всем сторонам следует создать условия для продвижения диалога и переговоров вместо подливания масла в огонь и эскалации напряженности", - добавил он.
По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины.
"Все, что мы делаем, нацелено на продвижение переговоров о мире. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам отправился сегодня в поездку, чтобы посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы переговорить со всеми сторонами о политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнул он.
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