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Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине

Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине - РИА Новости, 15.05.2023

Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь". РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:09

2023-05-15T23:09

2023-05-15T23:09

в мире

украина

чжан цзюнь

китай

ли хуэй

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совет безопасности оон

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь". По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины. "Все, что мы делаем, нацелено на продвижение переговоров о мире. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам отправился сегодня в поездку, чтобы посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы переговорить со всеми сторонами о политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнул он.

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в мире, украина, чжан цзюнь, китай, ли хуэй, оон, совет безопасности оон