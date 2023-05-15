Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для переговоров по Украине
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал страны создать условия для продвижения переговоров по Украине, а не "подливать масла в огонь".
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"Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров", - сказал Чжан Цзюнь.
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"Всем сторонам следует создать условия для продвижения диалога и переговоров вместо подливания масла в огонь и эскалации напряженности", - добавил он.
По его словам, Китай всегда был на стороне мира в вопросе Украины.
"Все, что мы делаем, нацелено на продвижение переговоров о мире. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй по евразийским вопросам отправился сегодня в поездку, чтобы посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы переговорить со всеми сторонами о политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнул он.