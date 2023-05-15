В Польше высказались о мирных переговорах по Украине
Член канцелярии президента Польши Пшидач: мирные переговоры по Украине преждевременны
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Мирные переговоры по Украине преждевременны до наступления одной из сторон, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия, чтобы в рамках готовящегося контрнаступления атаковать территорию Российской Федерации.
"Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными. Я думаю, что на этом этапе пока одна или другая сторона не проведет каких-либо наступательных или контрнаступательных действий, трудно говорить о готовности двух сторон", - сказал Пшидач.
"Не для того собирается вооружение и боеприпасы, чтобы не стараться вернуть свои собственные территории", - добавил он.
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".