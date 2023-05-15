Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/peregovory-1871754906.html
Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии
Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии - РИА Новости, 15.05.2023
Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии
Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:02
2023-05-15T10:02
в мире
великобритания
владимир зеленский
украина
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он добавил, что переговоры пройдут в том числе тет-а-тет. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в свою очередь написал в своем телеграм-канале, что "сегодня важные встречи в Лондоне". "Работаем над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО", - добавил он.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, владимир зеленский, украина, риши сунак
В мире, Великобритания, Владимир Зеленский, Украина, Риши Сунак
Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии

Зеленский сообщил, что в понедельник проведет переговоры с премьером Британии Сунаком

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«
"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши", - написал Зеленский.
Он добавил, что переговоры пройдут в том числе тет-а-тет.
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в свою очередь написал в своем телеграм-канале, что "сегодня важные встречи в Лондоне". "Работаем над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО", - добавил он.
Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Зеленский нахамил папе римскому. И получил поддержку Италии на 360 градусов
Вчера, 08:00
 
В миреВеликобританияВладимир ЗеленскийУкраинаРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала