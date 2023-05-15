https://ria.ru/20230515/peregovory-1871754906.html

Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии

Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии - РИА Новости, 15.05.2023

Зеленский сообщил, что проведет переговоры с премьером Британии

Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:02

2023-05-15T10:02

2023-05-15T10:02

в мире

великобритания

владимир зеленский

украина

риши сунак

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он добавил, что переговоры пройдут в том числе тет-а-тет. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в свою очередь написал в своем телеграм-канале, что "сегодня важные встречи в Лондоне". "Работаем над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО", - добавил он.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html

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в мире, великобритания, владимир зеленский, украина, риши сунак