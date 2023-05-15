На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад
В Усть-Камчатске зафиксировали небольшой пеплопад
© РИА Новости / Юрий ДемянчукДеревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Незначительный пеплопад зафиксирован в Усть-Камчатске Камчатского края, все соцобъекты работают штатно, сообщил глава района Олег Бондаренко.
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"Сегодня утром, 15 мая, в Усть-Камчатске фиксируется незначительное выпадение вулканического пепла. По данным учёных, извержение близлежащих вулканов не зарегистрировано. Предполагается, что с учётом направления ветра пепел могло принести из районов, где он появился после извержения Шивелуча в середине апреля", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что жителям необходимо соблюдать спокойствие и надевать марлевые повязки. Все социальные объекты работают в штатном режиме, уточнил глава Усть-Камчатского района.
По данным "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН, в 08.50 местного времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3,5 километра н.у.м. протянулся на 260 километров на восток от вулкана Шивелуч. Такой пепел опасен для местных авиаперевозок, сообщают ученые. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Как сообщило АО "Камчатское авиационное предприятие", из-за пеплопада вылет рейсов ДЕ139/ДЕ140 Петропавловск-Камчатский – Никольское - Петропавловск-Камчатский за 15 мая переносятся на вторник на 10.30 - 14.45 местного времени.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим ЧС.