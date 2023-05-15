Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 15.05.2023 (обновлено: 01:59 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/peplopad-1871722829.html
На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад
На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад - РИА Новости, 15.05.2023
На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад
Незначительный пеплопад зафиксирован в Усть-Камчатске Камчатского края, все соцобъекты работают штатно, сообщил глава района Олег Бондаренко. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T01:31
2023-05-15T01:59
происшествия
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
олег бондаренко
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864807213_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_49e52bcbcb18a5a2b8630ba330d7df29.jpg
ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Незначительный пеплопад зафиксирован в Усть-Камчатске Камчатского края, все соцобъекты работают штатно, сообщил глава района Олег Бондаренко. Он отметил, что жителям необходимо соблюдать спокойствие и надевать марлевые повязки. Все социальные объекты работают в штатном режиме, уточнил глава Усть-Камчатского района. По данным "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН, в 08.50 местного времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3,5 километра н.у.м. протянулся на 260 километров на восток от вулкана Шивелуч. Такой пепел опасен для местных авиаперевозок, сообщают ученые. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Как сообщило АО "Камчатское авиационное предприятие", из-за пеплопада вылет рейсов ДЕ139/ДЕ140 Петропавловск-Камчатский – Никольское - Петропавловск-Камчатский за 15 мая переносятся на вторник на 10.30 - 14.45 местного времени.Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230514/zemletryasenie-1871631675.html
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864807213_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_c0a30a46f347424f9c1b202983e63512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, олег бондаренко, российская академия наук, россия
Происшествия, Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Олег Бондаренко, Российская академия наук, Россия
На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад

В Усть-Камчатске зафиксировали небольшой пеплопад

© РИА Новости / Юрий ДемянчукДеревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Незначительный пеплопад зафиксирован в Усть-Камчатске Камчатского края, все соцобъекты работают штатно, сообщил глава района Олег Бондаренко.
«
"Сегодня утром, 15 мая, в Усть-Камчатске фиксируется незначительное выпадение вулканического пепла. По данным учёных, извержение близлежащих вулканов не зарегистрировано. Предполагается, что с учётом направления ветра пепел могло принести из районов, где он появился после извержения Шивелуча в середине апреля", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что жителям необходимо соблюдать спокойствие и надевать марлевые повязки. Все социальные объекты работают в штатном режиме, уточнил глава Усть-Камчатского района.
По данным "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН, в 08.50 местного времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3,5 километра н.у.м. протянулся на 260 километров на восток от вулкана Шивелуч. Такой пепел опасен для местных авиаперевозок, сообщают ученые. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Как сообщило АО "Камчатское авиационное предприятие", из-за пеплопада вылет рейсов ДЕ139/ДЕ140 Петропавловск-Камчатский – Никольское - Петропавловск-Камчатский за 15 мая переносятся на вторник на 10.30 - 14.45 местного времени.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим ЧС.
Долина гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Вчера, 14:00
 
ПроисшествияШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районОлег БондаренкоРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала