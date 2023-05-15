https://ria.ru/20230515/peplopad-1871722829.html

На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад

На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад - РИА Новости, 15.05.2023

На Камчатке зафиксировали небольшой пеплопад

Незначительный пеплопад зафиксирован в Усть-Камчатске Камчатского края, все соцобъекты работают штатно, сообщил глава района Олег Бондаренко. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T01:31

2023-05-15T01:31

2023-05-15T01:59

происшествия

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

олег бондаренко

российская академия наук

россия

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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Незначительный пеплопад зафиксирован в Усть-Камчатске Камчатского края, все соцобъекты работают штатно, сообщил глава района Олег Бондаренко. Он отметил, что жителям необходимо соблюдать спокойствие и надевать марлевые повязки. Все социальные объекты работают в штатном режиме, уточнил глава Усть-Камчатского района. По данным "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН, в 08.50 местного времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3,5 километра н.у.м. протянулся на 260 километров на восток от вулкана Шивелуч. Такой пепел опасен для местных авиаперевозок, сообщают ученые. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Как сообщило АО "Камчатское авиационное предприятие", из-за пеплопада вылет рейсов ДЕ139/ДЕ140 Петропавловск-Камчатский – Никольское - Петропавловск-Камчатский за 15 мая переносятся на вторник на 10.30 - 14.45 местного времени.Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. Позже Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. На территории Усть-Камчатского района ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20230514/zemletryasenie-1871631675.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

россия

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происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, олег бондаренко, российская академия наук, россия