https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

У пчел есть свой "язык", "счет" и, вероятно, сознание, заявили ученые

У пчел есть свой "язык", "счет" и, вероятно, сознание, заявили ученые - РИА Новости, 15.05.2023

У пчел есть свой "язык", "счет" и, вероятно, сознание, заявили ученые

У пчел есть свой "язык", у них хорошая память, высокая обучаемость, они даже считают до пяти, и с большой вероятностью у них есть сознание, заявили РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:34

2023-05-15T15:34

2023-05-15T15:34

религия

великобритания

александр каплан

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

мгу имени м. в. ломоносова

татьяна черниговская

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728277907_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_697b3fc4995fc20b428414788572c34a.jpg

ДХАРАМСАЛА (Индия), 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. У пчел есть свой "язык", у них хорошая память, высокая обучаемость, они даже считают до пяти, и с большой вероятностью у них есть сознание, заявили РИА Новости ученые на первой международной конференции "Сознание животных" в индийском городе Дхарамсале. Многодневный научный форум проводится в мае группой ведущих российских и зарубежных исследователей из разных научных областей в рамках диалога с буддийскими учеными, по инициативе Далай-ламы и при его участии. "Вероятность наличия сознания или разума у пчел очень высока - 55-70%", - сказал профессор Ларс Читтка из Исследовательского центра психологии Лондонского университета королевы Марии. Он изучает пчел (шмелей) уже более 20 лет и написал книгу об "уме" этих насекомых. По его словам, можно говорить о "коллективном сознании или уме - распространенном на всех особей улья". "Внутри улья – несколько десятков тысяч пчел, потрясающая симметрия и высочайшая функциональная организация. Какой же ум должен за этим стоять!" - отметил профессор. Он рассказал о целом ряде интересных наблюдений и опытов со шмелями. Язык танца"У пчел есть символический язык – и они успешно коммуницируют: указывают на направления, расстояния, оставляют отметки. Они кодируют информацию в движении – в танце", - сказал Читтка. Когда пчелам надо переселиться на новое место или найти источник пищи, некоторые из них отправляются "на разведку" - и по возвращении выполняют перед сородичами "танец", в котором закодирована информация о направлении движения и расстоянии. Так, расстояние до объекта закодировано в длительности определенного движения "танца" (условно пять секунд – это километр), а указание направления опирается на гравитацию и углы движения "танцующей" пчелы. Коллективный умКогда "разведчики" приносят противоречивую информацию, каждый из них "рекламирует" сородичам то место, которое нашел. Со временем улей принимает коллективное решение. "Некоторые называют это "демократией", хотя подсчета голосов не ведется (по нашим наблюдениям) и решение утверждает "королева". Пчелы продолжительное время вибрируют, указывая в одном направлении", - добавил Читтка. По его словам, "принятие коллективного решения может служить доказательством наличия коллективного ума", а "улей может имитировать человеческий ум". Однако чтобы глубже понять разум пчелы, необходимо исследовать каждое насекомое отдельно. Индивидуальность и обучаемостьИсследования показали, что пчела может распознавать "рисунок лица человека". А в поисках пищи в "пчелином супермаркете" каждое насекомое получает ежедневно множество "рекламы от цветов", различных сигналов, включая количество сахара в том или ином месте, и не путается в них. "Пчелы тянут за ниточку, чтобы сдвинуть оргстекло и достать из-под него цветок. Иная наивная пчела смотрит, что делают другие, чтобы решить задачу, и тоже начинает это повторять – сдвигать стекло, чтобы добраться до цветка", - рассказал исследователь. Другой эксперимент свидетельствует, что пчелы перекатывают шарики за вознаграждение, причем не просто копирую движения друг друга, а принимают индивидуальные решения. "Мы видим, что у пчел – очень высокая способность к обучению. И в конце концов полезное знание от одной пчелы распространяется на всех пчел в колонии и затем передается из поколения в поколение", - констатировал Читтка. Еще один эксперимент показал, что у пчел есть "ментальное представление объекта". Он состоял в том, что пчела только видела шарики и кубики, но не могла их пощупать, а потом в полной темноте обнаруживала верный объект. Нравится-не нравитсяЕсть у пчел и субъективные отношения и процессы, которые люди называют "эмоциями". По наблюдениям исследователей, им может нравиться делать что-то и без награды. "Например, они возвращаются к шарикам без награды - просто потому, что им нравятся эти шарики, как в игре", - добавил профессор Читтка. В эксперименте с цветами, где находятся замаскированные под цветы ловушки-"пауки", пчелы научаются избегать таких цветов. "Но у них возникает много ложной тревоги – они начинают избегать и других цветов. Это похоже на то, как ведет себя человек с посттравматическим расстройством. Можно диагностировать у них высокий уровень тревожности", - отметил Читтка. Ученые адаптировали под пчел также известную парадигму "у пессимиста стакан наполовину пуст, у оптимиста – наполовину полон". Он показал, что пчела, привыкшая к вознаграждению, летит к стакану с вознаграждением прямо. А пчела, получавшая негативные стимулы, летит к стакану с вознаграждением с очень большим количеством движений – "с колебаниями и сомнениями". "И показатели атакованных хищниками пчел ухудшаются", - добавил профессор. Отвечая на вопрос, чувствуют ли пчелы боль, Читтка отметил, что "после прикосновения горячего электрода к усику пчелы, она потом долго приглаживала этот усик". "Это определенный ответ на негативное воздействие. Кроме того, ответом на вредоносные воздействия является гибкость", - сказал профессор. В то же время, если пчела приземлялась на слишком нагретую платформу, она улетала, но если на этой платформе было больше нектара, чем на холодной, то могла сесть и на горячую, поделился наблюдениями Читтка. Счет и взгляд слева направоФранцузский профессор Мартин Джурфа из Центра интегративной биологии Университета Поля Сабатье Тулузы, также изучающий медоносных пчел, заявил, что пчелы "обладают великолепными способностями к запоминанию", "способны к системному обучению" и "в лаборатории очень хорошо идут на контакт". "Они могут одновременно соотносить разные измерения и делать выбор, могут иметь представления о числах. Это показали эксперименты с лабиринтами с различным числом отсеков. Например, если пчела видит на входе два кружочка, она должна попасть во второй отсек, а если три – в третий и так далее. Считать пчелы способны до пяти… Это говорит об их удивительном сходстве с другими видами животных", - сказал Джурфа. Кроме того, по его словам, у пчел есть "ментальная цифровая линия": когда объектов мало, например, два, они смотрят влево, а когда объектов больше, например, пять, то вправо – "так же, как и люди, как дети двух дней отроду". "Когнитивные способности насекомых не позволяют говорить о них как о биороботах или простейших существах. Мы верим, что они обладают сознанием, но как ученые мы должны доказывать это", - заключил профессор Джурфа. Конференция "Сознание животных"Первая Международная конференция "Сознание животных" проходит в мае в Дхарамсале на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии. Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди выдающихся зарубежных участников также профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230515/soznanie-1871903219.html

https://ria.ru/20230512/zoonomiya-1871088206.html

великобритания

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, александр каплан, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, мгу имени м. в. ломоносова, татьяна черниговская , россия, индия, наука