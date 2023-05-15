Минобрнауки рекомендовало не допускать к занятиям студентов с ОРВИ
Минобрнауки рекомендовало вузам не допускать к занятиям студентов с признаками ОРВИ
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже, сообщается на сайте министерства.
"Согласно документу университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что при выявлении случаев заболевания в общежитиях администрации вузов должны оказать содействие в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации больного, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина.
Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.
Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могли перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.