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Минобрнауки рекомендовало не допускать к занятиям студентов с ОРВИ - РИА Новости, 15.05.2023
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15:17 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/orvi-1871900590.html
Минобрнауки рекомендовало не допускать к занятиям студентов с ОРВИ
Минобрнауки рекомендовало не допускать к занятиям студентов с ОРВИ - РИА Новости, 15.05.2023
Минобрнауки рекомендовало не допускать к занятиям студентов с ОРВИ
Минобрнауки России и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:17
2023-05-15T15:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
орви
корь
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже, сообщается на сайте министерства. "Согласно документу университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что при выявлении случаев заболевания в общежитиях администрации вузов должны оказать содействие в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации больного, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина. Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов. Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могли перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.
https://ria.ru/20230513/kor-1871570156.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), орви, корь, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ОРВИ, Корь, Здоровье - Общество
Минобрнауки рекомендовало не допускать к занятиям студентов с ОРВИ

Минобрнауки рекомендовало вузам не допускать к занятиям студентов с признаками ОРВИ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобрнауки России и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже, сообщается на сайте министерства.
"Согласно документу университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу", - говорится в сообщении.
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В министерстве добавили, что при выявлении случаев заболевания в общежитиях администрации вузов должны оказать содействие в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации больного, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина.
Ранее ряд московских вузов уже отправил студентов на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев кори. Первым вузом стал Губкинский университет, который объявил для студентов внеплановые каникулы, а также перевел занятия в дистанционный режим на 21 день. Следующим на дистант перешел Московский Политех, но он перевел на дистант лишь часть групп - из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом. РТУ МИРЭА полностью закрыл для посещения один из кампусов.
Московский авиационный институт объявлял о том, что корь подозревают у одного из студентов, но подозрения не подтвердились и занятия остались очными. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) также были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились, но студенты, которые не болели корью или не были вакцинированы от кори дважды в жизни, могли перейти на дистанционный формат обучения на период до 5 мая 2023 года по личному заявлению. В Российском государственном гуманитарном университете корь подозревают у двух студентов, контактировавших отправили на дистант.
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