https://ria.ru/20230515/omsk-1871754180.html

Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами

Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами - РИА Новости, 15.05.2023

Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами

Житель Омска разозлился на молодых людей, которые шумели поздно вечером под окнами и выстрелил одному из них в лицо из пневматической винтовки, рассказали РИА... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:57

2023-05-15T09:57

2023-05-15T10:56

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 15 мая — РИА Новости. Житель Омска разозлился на молодых людей, которые шумели поздно вечером под окнами и выстрелил одному из них в лицо из пневматической винтовки, рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел накануне поздним вечером на улице Химиков: 25-летний мужчина, проживающий в общежитии, вступил в перепалку с шумной компанией и в итоге выстрелил в них из пневматики."Пуля попала в лицо 17-летнего студента, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе. Юноша получил ссадины и повреждения носа, ему оказали медицинскую помощь. Полицейские изъяли у стрелявшего винтовку. По информации пресс-службы областного управления МВД, у мужчины маленький ребенок, потому он и разозлился на подростков, шумевших после 23:00. Сами студенты рассказали полиции, что живут там же, но в общежитии сработала сигнализация и их попросили выйти из помещения, поэтому они проводили время на открытом воздухе. Эту информацию предстоит проверить полиции. Прокуратура проконтролирует ход проверки.

https://ria.ru/20230510/ruzhe-1870836264.html

https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html

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происшествия, омск, россия