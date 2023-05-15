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Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами - РИА Новости, 15.05.2023
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09:57 15.05.2023 (обновлено: 10:56 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/omsk-1871754180.html
Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами
Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами - РИА Новости, 15.05.2023
Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами
Житель Омска разозлился на молодых людей, которые шумели поздно вечером под окнами и выстрелил одному из них в лицо из пневматической винтовки, рассказали РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:57
2023-05-15T10:56
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 15 мая — РИА Новости. Житель Омска разозлился на молодых людей, которые шумели поздно вечером под окнами и выстрелил одному из них в лицо из пневматической винтовки, рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел накануне поздним вечером на улице Химиков: 25-летний мужчина, проживающий в общежитии, вступил в перепалку с шумной компанией и в итоге выстрелил в них из пневматики."Пуля попала в лицо 17-летнего студента, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе. Юноша получил ссадины и повреждения носа, ему оказали медицинскую помощь. Полицейские изъяли у стрелявшего винтовку. По информации пресс-службы областного управления МВД, у мужчины маленький ребенок, потому он и разозлился на подростков, шумевших после 23:00. Сами студенты рассказали полиции, что живут там же, но в общежитии сработала сигнализация и их попросили выйти из помещения, поэтому они проводили время на открытом воздухе. Эту информацию предстоит проверить полиции. Прокуратура проконтролирует ход проверки.
https://ria.ru/20230510/ruzhe-1870836264.html
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Житель Омска выстрелил в лицо студенту, шумевшему под окнами

Житель Омска выстрелил в лицо шумевшему под окнами студенту из пневматической винтовки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 мая — РИА Новости. Житель Омска разозлился на молодых людей, которые шумели поздно вечером под окнами и выстрелил одному из них в лицо из пневматической винтовки, рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне поздним вечером на улице Химиков: 25-летний мужчина, проживающий в общежитии, вступил в перепалку с шумной компанией и в итоге выстрелил в них из пневматики.
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"Пуля попала в лицо 17-летнего студента, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе.
Юноша получил ссадины и повреждения носа, ему оказали медицинскую помощь. Полицейские изъяли у стрелявшего винтовку.
По информации пресс-службы областного управления МВД, у мужчины маленький ребенок, потому он и разозлился на подростков, шумевших после 23:00. Сами студенты рассказали полиции, что живут там же, но в общежитии сработала сигнализация и их попросили выйти из помещения, поэтому они проводили время на открытом воздухе.
Эту информацию предстоит проверить полиции. Прокуратура проконтролирует ход проверки.
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