https://ria.ru/20230515/obyavleniya-1871932193.html

Количество активных объявлений на "Авито" превысило 150 миллионов

Количество активных объявлений на "Авито" превысило 150 миллионов - РИА Новости, 15.05.2023

Количество активных объявлений на "Авито" превысило 150 миллионов

Пользователи "Авито" установили новый рекорд по количеству доступных на платформе активных объявлений, по итогам апреля оно превысило 150 миллионов, сообщает... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:00

2023-05-15T17:00

2023-05-15T17:00

авито

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122110_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_91915385e8708845fc56a48a89f83992.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Пользователи "Авито" установили новый рекорд по количеству доступных на платформе активных объявлений, по итогам апреля оно превысило 150 миллионов, сообщает пресс-служба компании.Количество активных объявлений в марте 2022 года составляло 82 миллиона. За год оно увеличилось почти в два раза. Предыдущий рекорд в 100 миллионов активных объявлений на "Авито" был установлен в мае 2022 года. За 1,5 года число новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в три раза и впервые превысило 2 миллиона новых объявлений в день.По данным SimilarWeb на 1 апреля 2023 года, число визитов на "Авито" составляет 366,7 миллиона в месяц — по этому показателю платформа лидирует среди классифайдов в мире. Кроме того, в марте 2023 года активная аудитория "Авито" тоже установила новый рекорд — 61 миллион человек в месяц."150 миллионов объявлений — с одной стороны, действительно красивая цифра. С другой, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, потому что аккаунт на "Авито" есть практически у каждого. А во-вторых, за этим стоит ежедневная работа большой команды "Авито", где все сотрудники трудятся над реализацией миссии — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Для нас это новый рекорд, и большой вклад в него вносит сегмент малого и среднего бизнеса, которому "Авито" позволяет закрывать все больше и больше потребностей — от поиска сотрудников до продажи товаров и услуг через безопасные сделки. За последний год мы инвестировали больше 20 миллиардов рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей", - сказал управляющий партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз.По данным пресс-службы, за год рост числа активных объявлений составил: Товары — 48%, Авто — 57%, Недвижимость — 25%, Работа — 30%, Услуги — 20%.За год платформа обновила фирменный стиль, были запущены Возврат товаров, Корзина и другие опции, расширяющие возможности коммерции. На "Авито" доступны механика благотворительной помощи Знак добра и экологический калькулятор, раздел Авито Польза и интерактивная карта для помощи отрядам "Лиза Алерт".Как отмечается в сообщении, рост активности на платформе также тесно связан с повышением уровня доверия пользователей. По итогам внутренних исследований компании, более 70% пользователей "Авито" сегодня полностью доверяют платформе.Росту доверия к сделкам на платформе способствуют технологии для защиты на "Авито": инструменты для подтверждения подлинности аккаунта, "Безопасный вход", онлайн-звонки через приложение. Внутри безопасного мессенджера "Авито" каждую минуту отправляется около 40 тысяч сообщений и создается порядка 10-12 тысяч новых бесед. А количество звонков через приложение достигает 1,8 миллиона в день. За последние два года компания улучшила показатели безопасности в 20 раз.

https://ria.ru/20230421/avito-1866786101.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авито, технологии