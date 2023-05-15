https://ria.ru/20230515/obuchenie-1872015967.html

Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции

Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции - РИА Новости, 15.05.2023

Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции

Франция может начать обучать украинских пилотов "уже сейчас", заявил в интервью президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:21

2023-05-15T21:21

2023-05-15T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция может начать обучать украинских пилотов "уже сейчас", заявил в интервью президент Эммануэль Макрон."Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас", - сказал он в эфире телеканала TF1 в понедельник.Макрон при этом не подтвердил, что Франция готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается "теоретическими разговорами"."Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений – основные задачи. Франция будет продолжать поставлять Украине боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений", - сказал он.

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

франция

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в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, эммануэль макрон