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Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции - РИА Новости, 15.05.2023
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21:21 15.05.2023 (обновлено: 21:36 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obuchenie-1872015967.html
Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции
Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции - РИА Новости, 15.05.2023
Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции
Франция может начать обучать украинских пилотов "уже сейчас", заявил в интервью президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:21
2023-05-15T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
франция
вооруженные силы украины
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция может начать обучать украинских пилотов "уже сейчас", заявил в интервью президент Эммануэль Макрон."Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас", - сказал он в эфире телеканала TF1 в понедельник.Макрон при этом не подтвердил, что Франция готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается "теоретическими разговорами"."Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений – основные задачи. Франция будет продолжать поставлять Украине боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений", - сказал он.
https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html
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в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Вооруженные силы Украины, Украина, Эммануэль Макрон
Макрон рассказал, когда могут начаться учения украинских пилотов во Франции

Макрон: обучение украинских пилотов французскими военными можно начать сейчас

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция может начать обучать украинских пилотов "уже сейчас", заявил в интервью президент Эммануэль Макрон.
"Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас", - сказал он в эфире телеканала TF1 в понедельник.
Макрон при этом не подтвердил, что Франция готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается "теоретическими разговорами".
"Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений – основные задачи. Франция будет продолжать поставлять Украине боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияВооруженные силы УкраиныУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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