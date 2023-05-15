https://ria.ru/20230515/obuchenie-1871785102.html
Британия летом начнет обучение украинских пилотов
Британия летом начнет обучение украинских пилотов - РИА Новости, 15.05.2023
Британия летом начнет обучение украинских пилотов
Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:37
2023-05-15T11:37
2023-05-15T11:37
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. "Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку", - говорится в сообщении. Отмечается, что это будет адоптация программы, которую используют британские пилоты, украинцы освоят навыки пилотирования, которые смогут применить в управлении различных типов самолетов. Кроме того, правительство Великобритании сообщило, что продолжает работу с различными странами по предоставлению Украине истребителей F-16. "Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16 - истребителей, которые предпочла Украина", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230421/obuchenie-1866979944.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864823205.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Британия летом начнет обучение украинских пилотов
Британия начнет обучение пилотов ВСУ и работает над передачей Киеву истребителей F-16