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Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские войска второй раз за день обстреляли город Васильевку в Запорожской области, взрывы прозвучали в районе автовокзала, заявил в понедельник журналистам РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:48
2023-05-15T19:48
2023-05-15T19:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска второй раз за день обстреляли город Васильевку в Запорожской области, взрывы прозвучали в районе автовокзала, заявил в понедельник журналистам представитель оперативных служб региона. "Украина второй раз за день обстреляла Васильевку. Террористический киевский режим в 16.20 (мск) совершил обстрел города Васильевка. Зафиксировано не менее семи взрывов в районе автовокзала. Жертв среди мирного населения нет", - рассказал представитель оперативных служб. Ранее в понедельник сообщалось, что город Васильевка подвергся обстрелу из РСЗО "Град" со стороны украинских боевиков в районе семи часов утра. "В связи с возросшей интенсивностью обстрелов прифронтовых районов власти области предоставили жителям, желающим временно покинуть территорию ради своей безопасности, возможность разместиться в комфортных условиях в курортном городе Бердянск", - рассказал представитель оперативных служб.
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские войска второй раз за день обстреляли Васильевку в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска второй раз за день обстреляли город Васильевку в Запорожской области, взрывы прозвучали в районе автовокзала, заявил в понедельник журналистам представитель оперативных служб региона.
"Украина второй раз за день обстреляла Васильевку. Террористический киевский режим в 16.20 (мск) совершил обстрел города Васильевка. Зафиксировано не менее семи взрывов в районе автовокзала. Жертв среди мирного населения нет", - рассказал представитель оперативных служб.
Ранее в понедельник сообщалось, что город Васильевка подвергся обстрелу из РСЗО "Град" со стороны украинских боевиков в районе семи часов утра.
"В связи с возросшей интенсивностью обстрелов прифронтовых районов власти области предоставили жителям, желающим временно покинуть территорию ради своей безопасности, возможность разместиться в комфортных условиях в курортном городе Бердянск", - рассказал представитель оперативных служб.
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