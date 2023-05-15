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Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области

Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Васильевку в Запорожской области

Украинские войска второй раз за день обстреляли город Васильевку в Запорожской области, взрывы прозвучали в районе автовокзала, заявил в понедельник журналистам РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:48

2023-05-15T19:48

2023-05-15T19:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска второй раз за день обстреляли город Васильевку в Запорожской области, взрывы прозвучали в районе автовокзала, заявил в понедельник журналистам представитель оперативных служб региона. "Украина второй раз за день обстреляла Васильевку. Террористический киевский режим в 16.20 (мск) совершил обстрел города Васильевка. Зафиксировано не менее семи взрывов в районе автовокзала. Жертв среди мирного населения нет", - рассказал представитель оперативных служб. Ранее в понедельник сообщалось, что город Васильевка подвергся обстрелу из РСЗО "Град" со стороны украинских боевиков в районе семи часов утра. "В связи с возросшей интенсивностью обстрелов прифронтовых районов власти области предоставили жителям, желающим временно покинуть территорию ради своей безопасности, возможность разместиться в комфортных условиях в курортном городе Бердянск", - рассказал представитель оперативных служб.

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запорожская область

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запорожская область, происшествия