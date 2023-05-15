https://ria.ru/20230515/obstrel-1871938206.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:54

2023-05-15T16:54

2023-05-15T16:54

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/dnr-1871924829.html

https://ria.ru/20230515/donetsk-1871910317.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия, куйбышевский район